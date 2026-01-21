TV 247 logo
      Trump diz que EUA receberam "18 trilhões de dólares" em investimentos

      Presidente dos EUA discursa no fórum econômico em Davos, na Suíça

      Donald Trump em Davos, Suíça - 21/01/2026 (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (21) que o país recebeu em sua gestão, iniciada em janeiro do ano passado, "18 trilhões de dólares" em investimentos e que conduz um "milagre econômico". 

      Ao discursar no fórum econômico em Davos, na Suíça, Trump exaltou os cortes de gastos governamentais e o processo de desregulação da economia dos EUA. 

      Apesar das tarifas comerciais, Trump disse que o governo dos EUA foi capaz de atrair acordos comerciais com Europa e países como Japão e Coreia do Sul. 

