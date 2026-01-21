Trump diz que EUA receberam "18 trilhões de dólares" em investimentos

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (21) que o país recebeu em sua gestão, iniciada em janeiro do ano passado, "18 trilhões de dólares" em investimentos e que conduz um "milagre econômico".

Ao discursar no fórum econômico em Davos, na Suíça, Trump exaltou os cortes de gastos governamentais e o processo de desregulação da economia dos EUA.

Apesar das tarifas comerciais, Trump disse que o governo dos EUA foi capaz de atrair acordos comerciais com Europa e países como Japão e Coreia do Sul.