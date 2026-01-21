"Vá se f**", diz eurodeputado dinamarquês a Trump em debate sobre a Groenlândia

247 - Um deputado da Dinamarca provocou forte repercussão no Parlamento Europeu ao atacar verbalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um debate sobre a Groenlândia, território autônomo do Reino da Dinamarca no Ártico. Em sua intervenção, Anders Vistisen criticou duramente a falta de uma reação contundente da União Europeia às reiteradas declarações de Washington sobre o controle da ilha e usou uma linguagem dura ao se dirigir ao chefe do governo norte-americano, relata o site RT.

Integrante do Partido do Povo Dinamarquês, Vistisen abriu seu discurso com palavras diretas e agressivas. Em tradução literal, o eurodeputado declarou: “Vou colocar isso em palavras que talvez o senhor entenda. Senhor presidente, vá se f**”. Segundo ele, a frase já havia sido usada anteriormente no plenário, pouco depois de Donald Trump assumir seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, em janeiro de 2025.

Donald Trump tem defendido há anos que os Estados Unidos deveriam assumir o controle da Groenlândia, alegando que o território é essencial para a segurança estratégica americana e para conter supostas ameaças representadas pela Rússia e pela China. Moscou e Pequim rejeitaram essas justificativas, enquanto autoridades russas condenaram o que classificam como uma militarização acelerada do Ártico por parte da Otan.

A retomada dessas declarações nas últimas semanas ampliou o atrito entre Washington e aliados europeus da aliança militar. Países da Otan rejeitaram qualquer mudança no status da Groenlândia e alertaram que esse tipo de pressão violaria o direito internacional. O governo dinamarquês, por sua vez, afirmou que a situação do território não está aberta a negociação.

Durante o debate, Vistisen afirmou que apenas uma postura firme poderia surtir efeito diante do presidente dos Estados Unidos. Ele disse: “A única linguagem que Trump entende é a linguagem direta, e a única resposta que ele entende é uma palavra forte da União Europeia”. O parlamentar acrescentou que, em vez disso, “a União Europeia cedeu” e declarou esperar que o bloco “finalmente acorde e tome uma atitude”.

Em resposta ao agravamento das tensões, a Dinamarca enviou tropas à Groenlândia como parte do exercício militar Arctic Endurance, iniciado após as ameaças feitas por Donald Trump. Parlamentares europeus alertaram que um eventual ataque dos Estados Unidos contra um país membro da Otan teria consequências devastadoras para a própria aliança.

O presidente dos Estados Unidos já afirmou anteriormente que poderia adquirir a Groenlândia “da maneira difícil” e se recusou a descartar o uso da força. Trump também anunciou tarifas de 10% sobre produtos de oito países europeus membros da Otan, como retaliação à oposição à sua proposta e ao envio de pequenos contingentes militares para exercícios liderados pela Dinamarca no território.

Na terça-feira (20), Donald Trump publicou ainda imagens editadas por inteligência artificial em sua plataforma Truth Social. Uma delas mostrava um mapa ampliado dos Estados Unidos incluindo Canadá, Venezuela e Groenlândia. Outra o retratava fincando uma bandeira americana na ilha, identificada como “território dos EUA”.