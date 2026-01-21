Trump se define como “caçador” ao completar um ano de governo

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que exercer o cargo em seu segundo mandato tem sido uma experiência mais agradável do que no primeiro, ao comentar as diferenças entre os dois períodos à frente da Casa Branca. Durante entrevista concedida na terça-feira (20), ele usou uma metáfora para descrever a mudança de cenário político que, segundo ele, passou a enfrentá-lo de forma menos hostil. “Antes eu era caçado, agora sou o caçador”, declarou, segundo a RT Brasil.

Ao relembrar o primeiro mandato, Donald Trump reconheceu que considera aquele período “ótimo”, mas ressaltou que sua gestão foi marcada por dificuldades que, em sua avaliação, não tinham relação direta com o governo em si. Segundo o presidente dos Estados Unidos, o ambiente político era contaminado por disputas permanentes e pela atuação de setores que buscavam minar sua administração. Ele atribuiu parte desses obstáculos ao que classificou como “notícias falsas e políticos falsos”.

Durante a entrevista, Trump voltou a mencionar as acusações envolvendo a Rússia que marcaram seu primeiro governo, minimizando o impacto e reiterando sua versão dos fatos. “Rússia, Rússia, Rússia, a farsa, a farsa do século”, afirmou o presidente dos Estados Unidos, ao resumir o episódio que dominou o debate político e midiático em seus primeiros anos no cargo.

Apesar das controvérsias, Donald Trump sustentou que seu primeiro mandato esteve entre os mais bem-sucedidos da história do país. Ainda assim, destacou que o atual período à frente do Executivo tem sido mais satisfatório do ponto de vista pessoal e político. Para ele, a diferença central está na forma como lida hoje com seus críticos e adversários.

Ao comentar as investigações e acusações direcionadas a ele no passado, o presidente dos Estados Unidos usou um tom duro para se referir aos responsáveis. “São pessoas doentes, não sei, tem algo de errado com elas”, disse Trump, acrescentando que se sentiu alvo de perseguição contínua. “Eu fui literalmente caçado por essas pessoas horríveis”, concluiu.