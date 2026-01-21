Trump segue para Zurique após atraso por falha elétrica em aeronave

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou na manhã desta terça-feira sua viagem rumo à Suíça após um atraso provocado por uma falha técnica na aeronave. O avião que o transportava decolou novamente com destino a Zurique depois de pousar na Base Aérea de Andrews, nas proximidades de Washington.

A informação foi divulgada pela agência russa TASS, com base em relato da AFP, e menciona dados repassados pelo “press pool” da Casa Branca, o grupo de jornalistas que acompanha a rotina presidencial. Segundo esse registro, Trump foi transferido para uma aeronave menor para dar continuidade ao deslocamento.

Falha no sistema elétrico levou a retorno à Base Aérea de Andrews

De acordo com o que foi reportado, a decisão de retornar a Andrews ocorreu após a identificação de mau funcionamento nos sistemas elétricos a bordo. A avaliação técnica levou a equipe responsável a interromper o trajeto e optar pelo pouso preventivo, antes de reorganizar a logística da viagem.

A troca de aeronave, descrita pelo “press pool” como uma mudança para um avião menor, indica uma medida de contingência para manter o deslocamento do presidente dentro do cronograma possível, mesmo após o contratempo.

Destino final é Davos, com passagem por Zurique

A TASS informou que Trump está a caminho de Zurique e tem como objetivo participar do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos. A referência ao compromisso em Davos é central para entender a urgência em retomar o trajeto: a presença do presidente dos Estados Unidos no encontro tende a atrair atenção internacional e mobiliza uma operação logística e de segurança de grande porte.