Trump afirma que conselho de paz pode substituir a ONU

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (20) que o Conselho de Paz recém-criado por seu governo teria condições de substituir a Organização das Nações Unidas (ONU) na resolução de conflitos internacionais. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa que marcou um ano de seu retorno à Casa Branca, ocasião em que Trump voltou a questionar a efetividade do organismo multilateral.

Segundo Trump, a organização não conseguiu cumprir o papel que lhe caberia no cenário global.Durante a conversa com jornalistas, informa a CNN. Trump afirmou que a ONU falhou em alcançar seus próprios objetivos. “A ONU simplesmente não tem sido muito útil. Sou um grande fã do potencial da ONU, mas ela nunca esteve à altura do seu potencial”, declarou. Em seguida, reforçou sua posição ao afirmar: “A ONU deveria ter resolvido todas as guerras que eu resolvi. Eu nunca recorri a eles, nunca sequer pensei em recorrer”.

O Conselho de Paz citado por Trump foi criado no contexto de um acordo de cessar-fogo para encerrar a guerra de Israel contra o povo palestino na Faixa de Gaza. Como parte da iniciativa, o presidente dos Estados Unidos enviou convites a diversos líderes mundiais para integrar o novo painel, entre eles o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A proposta, no entanto, não tem obtido forte adesão. O presidente francês, Emmanuel Macron, já indicou que não pretende aceitar o convite, alegando dúvidas sobre o escopo e as atribuições do novo conselho. A reação internacional tem sido descrita como dividida diante da iniciativa liderada por Trump.

Ainda nesta terça-feira, a ONU respondeu às declarações do presidente dos Estados Unidos. O principal responsável humanitário da organização, Tom Fletcher, descartou a possibilidade de substituição do organismo internacional. Em entrevista à CNN, ele foi direto ao comentar a proposta: “Está claro para mim, e para meus colegas também, que as Nações Unidas não vão a lugar nenhum”, afirmou.

As declarações evidenciam o embate entre a visão defendida por Trump e a posição da ONU sobre o papel das instituições multilaterais na mediação de conflitos, em um momento de tensões persistentes no cenário internacional.