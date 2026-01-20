Venezuela recebe US$ 300 milhões com venda de petróleo pelos EUA, diz Delcy Rodríguez

247 - A Venezuela confirmou o recebimento de US$ 300 milhões provenientes da venda de petróleo, valor correspondente à primeira parcela de um acordo internacional envolvendo o fornecimento de até 50 milhões de barris. O anúncio, segundo a CNN Brasil, foi feito nesta terça-feira (20) pela presidente interina do país, Delcy Rodríguez, durante um evento oficial realizado em Caracas.

Os recursos fazem parte de um entendimento anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a prisão de Nicolás Maduro no início deste mês. O acordo prevê a comercialização do petróleo venezuelano, com os valores sendo depositados no exterior e posteriormente repassados ao país.

Recursos entram no sistema financeiro venezuelano

Ao detalhar a liberação dos valores, Delcy Rodríguez afirmou que parte significativa do montante já está disponível. “Gostaríamos de informar que recebemos fundos com a venda de petróleo e que já recebemos, dos primeiros US$ 500 milhões, US$ 300 milhões”, declarou. A presidente interina ressaltou que os recursos iniciais representam apenas uma fração do total previsto no acordo, mas já têm papel estratégico na política econômica do país.

Destinação dos valores ao mercado cambial

Segundo Rodríguez, os valores recebidos terão uso imediato no sistema financeiro nacional. “Esses primeiros recursos serão utilizados no mercado cambial da Venezuela, por bancos nacionais e pelo banco central, para consolidar e estabilizar o mercado e proteger a renda e o poder de compra de nossos trabalhadores”, afirmou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou separadamente que os EUA retiraram os 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela e que parte desse volume estaria sendo vendida no mercado internacional. No entanto, registros de embarque ainda não indicam a exportação efetiva dessa quantidade.

Na semana passada, a agência Reuters informou que quatro bancos venezuelanos foram notificados pelo governo de que dividiriam os US$ 300 milhões depositados em uma conta no Catar. A medida permitiria que essas instituições vendessem dólares a empresas venezuelanas que necessitam de moeda estrangeira para pagar por materiais.

Debate sobre reforma da lei petrolífera

Além do acordo financeiro, o setor petrolífero voltou ao centro do debate político. O deputado Jorge Rodríguez afirmou que a reforma da principal lei do setor deverá se basear em um modelo de parcerias introduzido durante o governo de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez já havia declarado a parlamentares que o governo apoia mudanças na lei de hidrocarbonetos com o objetivo de impulsionar o investimento estrangeiro. A legislação atual prevê um modelo único de contratos para joint ventures controladas pela estatal PDVSA, mas o país vem adotando, nos últimos anos, os chamados contratos de participação produtiva.

Segundo Jorge Rodríguez, esses contratos alternativos são considerados “um elemento fundamental a ser abordado na reforma da lei”, indicando que o marco regulatório do setor pode passar por ajustes relevantes nos próximos meses.