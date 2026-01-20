EUA seguem ofensiva no Caribe e apreendem sétimo petroleiro ligado à Venezuela

247 - As forças militares dos Estados Unidos apreenderam o sétimo navio petroleiro associado à Venezuela nesta terça-feira (20), no Caribe. A operação foi confirmada pelo Comando Sul das Forças Armadas estadunidenses, que afirmou que a embarcação foi abordada sem resistência. As informações são da agência Associated Press.

Estratégia de Trump

Segundo o Comando Sul dos EUA, o navio Motor Vessel Sagitta foi apreendido "sem incidentes" e estava operando "em desafio à quarentena estabelecida pelo presidente Trump para embarcações sancionadas no Caribe". A informação foi divulgada em uma publicação nas redes sociais do comando militar.

A ação integra a estratégia do presidente Donald Trump para ampliar o controle sobre o petróleo venezuelano, por meio da interceptação de navios considerados vinculados ao país sul-americano e submetidos a sanções dos Estados Unidos.

Detalhes da operação não foram divulgados

O Comando Sul não informou se a Guarda Costeira dos Estados Unidos participou diretamente da operação ou se assumiu o controle da embarcação, como ocorreu em apreensões anteriores. Também não foram divulgados detalhes adicionais sobre a carga transportada pelo navio ou seu destino no momento da abordagem.