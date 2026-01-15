EUA apreendem mais um petroleiro ligado à Venezuela

247 - Os Estados Unidos apreenderam mais um navio-tanque associado ao comércio de petróleo da Venezuela, ampliando uma série de operações navais realizadas desde meados de dezembro no Caribe.

De acordo com informações divulgadas pela agência Reuters, a embarcação apreendida é o petroleiro Veronica, o sexto navio ligado à Venezuela alvo de ações desse tipo nas últimas semanas. Autoridades dos Estados Unidos afirmaram, sob condição de anonimato, que a operação ocorreu em águas do Caribe e foi conduzida sem incidentes.

O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos confirmou a operação realizada antes do amanhecer e informou que forças norte-americanas interceptaram o Motor/Tanker Veronica de forma pacífica. Em comunicado oficial, o comando declarou que o navio estava “operando em desafio à quarentena estabelecida pelo presidente Trump para embarcações sancionadas no Caribe”.

Na mesma nota, o Comando Sul reforçou a posição de Washington sobre o fluxo de petróleo venezuelano, afirmando: “O único petróleo que sairá da Venezuela será aquele coordenado de forma adequada e legal”.

Documentos de transporte da estatal venezuelana PDVSA, além de dados do serviço de monitoramento TankerTrackers.com, indicam que o Veronica, um navio do tipo Aframax registrado sob bandeira da Guiana, deixou águas venezuelanas no início de janeiro sem carga. Desde então, a embarcação não havia retornado ao país, diferentemente de outros navios que voltaram à costa venezuelana nos últimos dias.

As apreensões fazem parte de uma estratégia mais ampla adotada pelo governo Trump para pressionar o então presidente venezuelano Nicolás Maduro a deixar o poder. Essa política culminou, em 3 de janeiro, em uma operação na qual forças dos Estados Unidos entraram na Venezuela e sequestraram Maduro e sua esposa. Posteriormente, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos pretendem controlar os recursos petrolíferos venezuelanos por tempo indeterminado, dentro de um plano avaliado em US$ 100 bilhões para a reconstrução da indústria de petróleo do país.

Além do Veronica, o governo norte-americano solicitou à Justiça autorizações para apreender dezenas de outros navios associados ao comércio de petróleo venezuelano. Fontes ouvidas pela Reuters indicaram que Washington busca consolidar o controle sobre os embarques de petróleo que entram e saem do país sul-americano.

Segundo autoridades marítimas do Panamá, das Ilhas Cook e da Guiana, a maioria das embarcações já apreendidas utilizava bandeiras falsas ou teve seus registros cancelados antes das interceptações. Esses navios fariam parte de uma chamada “frota sombra”, usada para transportar petróleo de países submetidos a sanções, como Venezuela, Irã e Rússia.

Na semana anterior, os Estados Unidos também apreenderam um navio-tanque de bandeira russa que vinha sendo acompanhado por um submarino da Rússia durante mais de duas semanas no Atlântico. A ação provocou críticas oficiais de Moscou.