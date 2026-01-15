Trump apoia permanência da Venezuela na Opep

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira (14) que acredita ser melhor para a Venezuela permanecer na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), mas acrescentou não ter certeza se isso seria uma situação mais favorável para os Estados Unidos.

“Bem, eu acho que é melhor para eles se fizerem isso”, disse Trump em entrevista à Reuters ao ser questionado se o governo apoia a permanência da Venezuela no cartel do petróleo. “Não sei se é melhor para nós… mas eles são membros da Opep, e não discutimos isso com eles de forma alguma”, acrescentou.

A Venezuela, membro fundador do cartel do petróleo, detém algumas das maiores reservas de petróleo bruto do mundo, mas viu sua produção entrar em colapso nos últimos anos em meio à turbulência econômica e às sanções unilaterais. Trump tem buscado exercer controle sobre o fornecimento de petróleo da Venezuela após os Estados Unidos terem sequestrado o presidente Nicolás Maduro na invasão a Caracas em 3 de janeiro.