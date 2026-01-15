Brasileiros se dividem sobre ação militar dos EUA na Venezuela, aponta Quaest

247 - Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (15) indica que a sociedade brasileira está dividida em relação à ação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que levou ao sequestro do presidente Nicolás Maduro e ao seu envio para julgamento em Nova York. Segundo o levantamento, 46% dos brasileiros disseram aprovar a operação, enquanto 39% manifestaram desaprovação. Outros 15% afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Os dados fazem parte de um estudo do instituto Quaest que também revelou que a maioria dos entrevistados já tinha conhecimento do episódio. De acordo com a pesquisa, 76% afirmaram estar informados sobre a captura de Maduro, enquanto 24% disseram não ter tomado conhecimento da notícia até o momento da entrevista.

A pergunta central apresentada aos participantes foi direta: “Você aprova ou desaprova a ação militar dos EUA na Venezuela?”. O resultado evidencia uma opinião pública fragmentada, com uma diferença de sete pontos percentuais entre os que apoiam e os que rejeitam a iniciativa conduzida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O levantamento, encomendado pela Genial Investimentos, ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

A divisão se torna ainda mais evidente quando analisados os recortes por posicionamento político. Entre os entrevistados que se autodeclaram lulistas, 62% disseram desaprovar a ação militar norte-americana, enquanto apenas 19% afirmaram apoiar a operação. Já no grupo identificado como bolsonarista, o cenário se inverte: 71% declararam aprovação, contra 21% de desaprovação. Entre outros segmentos políticos, os percentuais variam, mas reforçam o caráter polarizado da avaliação sobre o episódio.

A pesquisa também investigou a percepção dos brasileiros sobre os motivos que teriam levado os Estados Unidos a capturar Maduro. Para 31% dos entrevistados, a principal razão seria o combate ao narcotráfico. Outros 23% apontaram a restauração da democracia como justificativa central, enquanto 21% acreditam que o objetivo seria controlar o petróleo venezuelano. Há ainda aqueles que mencionam a redução da influência da China, uma combinação de fatores ou que dizem não saber apontar uma razão específica.

Outro ponto abordado pelo levantamento foi a aceitabilidade de interferência externa em outro país para prender um líder classificado como ditador. Para 50% dos brasileiros, esse tipo de ação é aceitável, enquanto 41% consideram a prática inaceitável. Entre eleitores situados na direita não bolsonarista, 75% afirmaram ver legitimidade nesse tipo de intervenção, percentual semelhante ao registrado entre bolsonaristas, com 73%.