EUA retiraram 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela, diz Trump

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (20) que o seu governo retirou 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela e está vendendo parte dele no mercado aberto.

"Tiramos 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela nos primeiros quatro dias. Ainda temos milhões de barris de petróleo. Estamos vendendo no mercado aberto. Estamos baixando os preços do petróleo", disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

No começo do mês, forças dos EUA sequestraram Nicolás Maduro e o transportaram para Nova York. Mesmo sem provas, o governo Trump acusou o venezuelano de participação em tráfico de drogas.

Na América Latina e em várias partes do mundo, políticos de campos progressistas e ativistas denunciaram as agressões dos EUA como uma tentativa de violar a soberania de países latino-americanos.

O principal interesse dos EUA na Venezuela é o petróleo. Números divulgados pelo site World Atlas apontaram o país sul-americano com 300,9 bilhões de barris de petróleo em 2024. A Arábia Saudita ficou em segundo lugar no ranking (266,5 bilhões), seguida pelo Irã (208.6 bilhões), e pelo Canadá (163,7 bilhões de barris).

Na sequência da lista apareceram Iraque (145.02 bilhões de barris), Emirados Árabes Unidos (113 bilhões), Kwait (101.50 bilhões), Rússia (80.00 bilhões), EUA (55.2 bilhões) e Líbia (48.3 bilhões).

Além do petróleo, os EUA tentam conter o estreitamento das relações da América Latina com a China, com o BRICS e com o Sul Global. O país asiático, o grupo político econômico, e países latino americanos, africanos e asiático, principalmente, formam frentes de resistência à hegemonia estadunidense em nível global.