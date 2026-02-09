Trump, capitalismo e desordem

Trump e seus constantes espasmos geoestratégicos podem ser vistos como o resultado de um roteiro distópico e irrealista, mas também como a expressão de uma dura realidade que não queremos encarar. Talvez o que esteja acontecendo é que a sociedade atual está tão influenciada pela mídia, tão acostumada à “realidade ficcionalizada”, que não consegue compreender que as posições de Trump são reais e fazem parte de um plano deliberado baseado em causas objetivas.

Poderíamos perguntar se uma certa “falsa consciência” se apoderou do pensamento racional por décadas, concebendo o progresso como resultado de um certo nível de civilização que impediria o retorno a abordagens primitivas. É como se as classes subordinadas do Ocidente, incluindo as elites e os grupos empresariais da Europa, em vez de conceberem a realidade existente como produto de um equilíbrio de forças sociais ou de modos transitórios de poder, tivessem abraçado uma ficção de estabilidade global e permanente, baseada em princípios que não eram princípios de fato e que agora estão desaparecendo. Vale a pena perguntar se o multilateralismo, o Estado de bem-estar social ou a democracia baseada no Estado de direito foram resultado de um certo nível civilizatório sem retorno.

A questão fundamental é se acreditamos que o mundo de outrora será restaurado, se estamos apenas vivendo um episódio passageiro ou se este é o início de um período brutal que precisa chegar ao fundo do poço, no qual os interesses sejam apresentados diretamente, sem se esconderem atrás de nenhuma “narrativa” mais ou menos sofisticada.

Dinâmicas que se cruzam

O neoliberalismo e a globalização multilateral foram a opção de poder das grandes corporações e da especialização produtiva, impulsionada pela liderança indiscutível dos Estados Unidos e do mundo anglo-saxão. Essa lógica deslocou a atividade e o emprego produtivo em direção à China e à Ásia, sem que esse desequilíbrio jamais indique uma mudança no centro de gravidade do poder.

Projetar na Califórnia e fabricar em Shenzhen era a lógica da divisão do trabalho que foi exportada para o mundo, assumida como um mantra que favoreceria a hegemonia e a liderança ocidental em inovação. Essa lógica foi universalizada em todos os setores produtivos, da alimentação à saúde, dos automóveis à tecnologia.

Essa dinâmica mascarava outra disputa essencial relativa à lógica de criação de valor entre as economias chinesa e estadunidense. Por um lado, o capitalismo corporativo ocidental baseou a criação de excedentes em uma lógica financeira de busca de renda, apoiando-se em práticas oligopolistas e na captura de órgãos reguladores dentro dos Estados-nação ou de outras entidades supranacionais, como a UE.

Os lucros corporativos adotam uma lógica de busca de renda não apenas no setor financeiro. Os lucros dos setores de energia, farmacêutico e de outros têm pouco a ver com a extração de mais-valia de seus trabalhadores e muito a ver com a captura de rendas de seus clientes e usuários, protegidos por posições privilegiadas. Se as empresas de tecnologia se destacaram em algo, foi precisamente em sua capacidade de transformar esse modelo extrativista na essência de seus negócios globais, baseados no controle e na exploração de dados fora de qualquer controle estatal.

Essa dinâmica está enraizada em todas as corporações multinacionais e se tornou parte do entendimento comum. Se Trump pode se apresentar como um imperador “eficaz” na gestão de conflitos, é porque os modelos de governança das grandes corporações passaram décadas nos educando a ver o CEO como um monarca absoluto que administra as operações da corporação sem qualquer controle ou equilíbrio, com o único objetivo de gerar valor para os acionistas.

Na base da sociedade, um mito perverso também foi prontamente aceito. Se o trabalho era terceirizado ou transferido para o exterior, era porque era desprezado, tratado como uma mercadoria — algo indispensável, porém indiferenciado e intercambiável, incapaz de gerar valor agregado. Somente o trabalho intelectual de alto valor merecia ser mantido, pois era a fonte da inovação. O elitismo do capitalismo neoliberal justificou a desigualdade apoiando-se na hierarquia vertical da tomada de decisões, chegando a fazer parte do consenso acadêmico e social, ao mesmo tempo em que desvalorizava a participação.

É curioso que o governo Trump seja o primeiro a verbalizar explicitamente que essa estratégia está errada. O vice-presidente JD Vance já havia considerado [1] um erro manter apenas as fases de criação e design dentro do território, o que era entendido como adequado e suficiente para fomentar a inovação. “Estávamos enganados. Descobrimos que as regiões de produção são muito boas em design. Existem efeitos de rede, então, à medida que melhoravam na base da cadeia de valor, também começaram a nos alcançar no topo. Nos pressionaram por ambas as pontas.”

O resultado é que a produtividade, a indústria e melhores salários são agora reconhecidos como desejáveis e convergentes. A questão é até que ponto essa convergência pode ser alcançada. A resposta deles é ideológica e irrealista: para alcançá-la, a imigração deve ser bloqueada, entendida como uma “droga” que corrompe a lógica empresarial a baixo custo — um argumento ad hoc que confere valor econômico à xenofobia.

Anteriormente, o governo Joe Biden tentou resolver isso com seu programa de incentivos para liderar o Novo Acordo Verde, o que também expressava a crescente preocupação das elites estadunidenses com a consolidação da China como uma alternativa real para o futuro.

Inovação e poder na China

Analisar os principais elementos do desenvolvimento econômico da China é fundamental para compreender o estado atual do mundo.

Parece claro que o Partido Comunista Chinês dirige a economia, define as diretrizes para a inovação tecnológica e disciplina as principais corporações privadas. Os limites e conflitos do seu modelo podem ser discutidos (para alguns, socialismo de mercado e, para outros, capitalismo de Estado) e, em particular, a falta de interesse na implementação de modelos de gestão participativa típicos da democracia econômica, mas não a sua determinação.

O Estado chinês estabelece marcos regulatórios claros e é representado por grandes empresas públicas com forte presença em setores estratégicos (finanças, energia, infraestrutura, telecomunicações), mas tolera gestão independente em grandes corporações privadas, priorizando a criação de excedentes e seu reinvestimento interno em programas de I+D+i, seguindo as prioridades setoriais estabelecidas.

Em paralelo, a China está implementando um programa de infraestrutura pública, integrado por redes de ferrovias de alta velocidade, com pontes, portos e canais para conectar o território e revolucionar a logística. Como resultado, os tempos de resposta para transações e trocas — uma variável fundamental na produtividade geral — estão diminuindo ano após ano.

O investimento produtivo e o crescimento estão no cerne do seu modelo econômico. Como resultado, segundo dados do Banco Mundial, a capacidade de investimento da China, expressa como “formação bruta de capital fixo”, permanece em uma média de 40% do seu PIB (41,1% em 2023), enquanto a dos EUA fica em torno de 22% do PIB. Isso significa que a da China não só quase dobra a dos EUA em termos relativos, como também a supera em termos absolutos.

Os EUA e a China também se deparam com dois conceitos contrastantes de inovação. Nos EUA, ele está associado a pequenas startups, logo convertidas em líderes globais, destinadas a criar novas dinâmicas nos serviços de interação com o cidadão…, mas desconectadas dos processos de produção. Em contrapartida, a inovação de processos, na qual a China se destaca, provou ser crucial para impulsionar e modernizar sua vasta base industrial. As chamadas “três novas indústrias” (veículos elétricos, baterias e energias renováveis) já contribuem com cerca de 40% para o crescimento do PIB da China.

Seu sucesso confirma que o progresso tecnológico depende, em última análise, da capacidade de sincronizar os esforços de uma nação ou comunidade territorial para difundir e disseminar a inovação, ampliar e impulsionar a produtividade e o crescimento potencial. Os programas de subsídios do governo chinês afetam todas as fases dos processos de produção. Na indústria de semicondutores, os subsídios são concedidos a empresas em estágios iniciais de produção, fornecedores de produtos e componentes intermediários e compradores de produtos finais. Esse esquema busca “desenvolver um novo ecossistema tecnológico do zero” em uma velocidade e escala sem precedentes, uma estratégia já testada em iniciativas anteriores bem-sucedidas na fabricação de produtos de baixo e médio custo.

Os EUA e o desafio de uma nova ordem internacional

O temor entre as elites estadunidenses é compreensível. O dólar, o poder tecnológico e o poderio militar foram os três pilares da hegemonia dos EUA nas últimas décadas, suficientes enquanto sua liderança permaneceu incontestável. A questão é se eles podem continuar assim, visto que a crescente importância econômica e tecnológica da China a transforma em uma ameaça real e inaugura um período marcado pela disputa pela liderança global em diversas áreas.

Mesmo dentro da economia ortodoxa, reconhece-se que os EUA vivem acima de suas possibilidades. Nas últimas décadas, sua liderança foi acompanhada por desequilíbrios econômicos estruturais, os chamados “déficits gêmeos”, refletidos nas contas públicas e no saldo da balança corrente [2], que foram compensados por sua capacidade de financiá-los atraindo capital do resto do mundo.

O nível de consumo de suas empresas e famílias tem sido artificialmente impulsionado por financiamentos constantes e programas de estímulo de dois tipos: por um lado, por meio de orçamentos expansionistas, especialmente em gastos militares que sustentam um complexo industrial que é hoje especialmente relevante para as próprias empresas de tecnologia. Por outro lado, envolve a redução de impostos para estimular a demanda. Essencialmente, sua economia é uma vasta máquina de consumo e inovação financiada pelo resto do mundo.

Nos últimos cinco anos, algo mudou. A crise da COVID-19 foi algo sobrenatural à lógica do capitalismo, mas isso é natural para aqueles que estão mais atentos à iminente crise ambiental.

As rupturas nas cadeias de abastecimento que sustentaram a globalização neoliberal apontavam para uma profunda reestruturação dos mercados de capitais. Se cada potência tivesse que internalizar seus suprimentos estratégicos, se a globalização se fragmentasse em blocos regionais, a disponibilidade de fluxos excedentes de capital global, que até então financiavam os déficits estruturais da economia estadunidense, poderia diminuir e sufocar sua economia. A autonomia estratégica de cada bloco, que até então exportava capital para os EUA, os obrigou a atender às crescentes necessidades de investimento em seus próprios territórios.

Os EUA tiveram que demonstrar sua determinação em impedir isso, tomando as medidas necessárias para disciplinar, pelo menos, o mundo desenvolvido e impor limites à sua “autonomia estratégica”. Essa disciplina deve ser direcionada aos seus principais parceiros: Japão, Reino Unido, Canadá e Coreia. Mas, acima de tudo, à UE, como o principal centro comercial mundial.

Por um lado, precisavam garantir seu apoio incondicional em conflitos armados que ameaçassem sua hegemonia; por outro, impor limites e restrições, pelo menos nos setores de energia, defesa e tecnologia. E também no comércio, para garantir que o dólar continue sendo a moeda de troca.

Tudo o que afeta o dólar, o principal ativo que garante a hegemonia estadunidense, é um potencial casus belli. Embora, no curto prazo, não exista uma moeda alternativa (nem o euro, nem o iene, nem o yuan), o risco surge da desejada diversificação dos bancos centrais, fundos de investimento e instituições. Na verdade, os países do BRICS vêm diversificando suas reservas há anos. E a China e o Japão, principais detentores de ativos estadunidenses, expressaram sua vontade de reduzir sua dívida denominada em dólares. Parece claro que, à medida que a China se consolida aos olhos do mundo como uma concorrente estratégica dos EUA, em algum momento surgirão razões que provocarão uma mudança de rumo de um lado ou de outro.

A instabilidade do equilíbrio atual oferece ampla razão para soar o alarme. Os EUA precisam de “uma nova ordem” que garantiria sua hegemonia, e a mudança de rumo precisava ser visível para tornar sua determinação evidente. Esse método tinha todas as chances de adotar formas imperiais mais ou menos rudimentares. Isso só será possível se a política prevalecer sobre a lógica econômica. Se, externamente, prevalecerem a lógica imperial e a vassalagem mais extrema; e se, internamente, o aparato coercitivo for capaz de se impor com métodos autoritários sobre instituições e padrões profissionais que compartilham consensos anteriores; e se a disciplina for introduzida no establishment até que os mecanismos democráticos de controle e equilíbrio se tornem inoperantes. Essas são as características essenciais da nova ordem, que necessariamente emprega métodos neofascistas. Até agora, está tendo sucesso.

Mar-a-Lago: Tarifas, industrialização e relações de servidão

Uma breve avaliação do primeiro ano de Trump se faz necessária, comparando-o com as políticas planejadas. Em seu discurso de 7 de abril de 2025, Stephen Miran [3], presidente do Conselho de Assessores Econômicos dos EUA durante o governo Trump, argumenta que seu país fornece dois dos chamados “bens públicos globais”: proteção militar por meio de sua rede mundial de bases militares e o papel do dólar como moeda de reserva mundial. Esse papel é insustentável porque, segundo ele, “dizimou” a indústria manufatureira dos EUA e gerou déficits comerciais “insustentáveis”. Ele argumenta que é possível manter a hegemonia do dólar e reformar o sistema simultaneamente, desde que o resto do mundo arque com os custos associados a essa dominância.

A primeira condição imposta aos seus aliados é a aceitação de tarifas de importação (sem a adoção de contramedidas), caso desejem acesso ao maior mercado do mundo. Essa condição está sendo atendida, embora seus efeitos estejam demorando a se consolidar. A UE, o Japão, a Coreia do Sul, o Canadá e os países do Golfo aceitaram tarifas que mais que triplicam as anteriores, em torno de 4,5%, sem quaisquer concessões.

Em segundo lugar, os países parceiros tiveram que abrir seus mercados às exportações estadunidenses. O compromisso da UE de comprar US$ 750 bilhões em produtos energéticos, principalmente gás de xisto, até 2028 é apenas um exemplo.

Em terceiro lugar, as empresas estrangeiras precisam transferir parte de sua produção para os EUA para evitar tarifas e obter acesso ao mercado estadunidense. Trump conseguiu garantir compromissos de investimento direto de todos os seus aliados: US$ 600 bilhões da União Europeia, US$ 100 bilhões do Japão e US$ 350 bilhões da Coreia do Sul, todos destinados à construção naval. Veremos como e quando esses compromissos se concretizarão.

Por fim, eles devem aumentar seus investimentos em gastos com defesa, comprando armas e equipamentos de empresas estadunidenses. A utilização da OTAN como instrumento de disciplina ocidental já faz parte do consenso entre as elites estadunidenses. A UE comprometeu-se não só a alterar as suas prioridades de gastos, prometendo alocar 5% das suas despesas militares, como também a importar armas e equipamentos de empresas estadunidenses para financiar a guerra na Ucrânia.

O Acordo de Mar-a-Lago, que completa essa estratégia, exige que o dólar não se valorize, pois um dólar mais forte compensaria parcialmente as políticas tarifárias defendidas por Trump. Isso implica induzir (ou melhor, forçar) o restante do mundo a adquirir dívida estadunidense de longo prazo, com rendimentos baixos, até mesmo inferiores à inflação. O dólar desvalorizou-se 11,77% em relação ao euro ao longo de 2025. A inflação acumulada em 2025 foi de 2,7%, ligeiramente inferior à de 2024. A batalha imediata de Trump é convencer o Tesouro a reduzir as taxas de juros.

Algumas conclusões rápidas

A questão é determinar até que ponto esses “sucessos” são consistentes e estáveis, ou se um retorno à ordem baseada em regras e um reequilíbrio que favoreça as forças democráticas que defendem a “lei e a ordem” são previsíveis, agora um slogan de resistência quando até então era o instrumento usado pelas forças conservadoras.

O momento das respostas é crucial. Os EUA precisam conter, no curtíssimo prazo, um desequilíbrio que, no médio prazo, favorece a China. A luta pela hegemonia global dá a impressão de que, enquanto Trump parece estar jogando xadrez, buscando constantemente dar xeque-mate em seu oponente, Xi Jinping está jogando Go, o tradicional jogo asiático elogiado por Confúcio, no qual o importante não é eliminar o rival, mas cercá-lo e conquistar posição. O tabuleiro de xadrez está se deslocando para a América Latina, onde a disputa entre EUA e China emerge como fundamental.

Se o reequilíbrio militar levar décadas, a Europa não tem nada a fazer, a curto prazo, senão afirmar seu poder comercial. Algum gesto em direção a acordos de cooperação comercial e tecnológica com a China seria um passo decisivo. Outro seria anunciar a disposição de usar progressivamente outras moedas no mercado internacional. O terceiro seria reconsiderar sua posição em relação à Rússia e reviver a Carta de Paris de 1990 e seu compromisso com um Sistema Europeu de Segurança, compartilhado de Lisboa a Moscou, mas frustrado pela Cúpula da OTAN em Roma no ano seguinte. Esse é, sem dúvida, o caminho a seguir; a questão é se há coragem e disposição para implementá-lo.

Antes de mais nada, é urgente conter a sensação de incapacidade e desgoverno dentro da UE, justamente os aspectos que Trump e seus ideólogos associam à ineficácia da democracia e do consenso. Isso significa deter a tendência, eleição após eleição, de a extrema-direita ganhar terreno desde o estuário de Lisboa até o rio Vístula.

Caso contrário, devemos presumir que o caos global e o risco de autodestruição estão batendo à porta.

Tradução de Jair de Souza

