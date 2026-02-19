Uma vitória a ser celebrada pelo país inteiro

A notícia de que o índice de miséria enfrentado por brasileiros e brasileiras se aproxima de seu patamar mais baixo desde 2012 deve ser celebrada como valiosa conquista histórica.

Estamos falando de uma conjuntura terrível no ambiente internacional, agravada pelas carências históricas que todos conhecemos e não é preciso recordar aqui. Sua importância é crucial na conjuntura de qualquer país — pois o índice reflete, a partir de dados científicos, avanços e recuos no bem-estar da maioria da população.

Conforme estimativas do Banco Santander, divulgadas recentemente, o índice, que até há pouco se encontrava em 11%, começou a ser reduzido, aproximando-se hoje da casa de 9%, patamar que pode ser considerado elevado sob vários aspectos — mas representa um progresso inegável numa sociedade com as contradições e carências históricas que não é preciso recordar aqui.

Índice que reúne dados sobre as duas grandes tragédias da vida econômica de povos e países, inflação e desemprego, que têm um impacto gigantesco sobre o bem-estar das camadas inferiorizadas da sociedade, os números merecem uma celebração adicional quando se recorda a conjuntura de imensas dificuldades que o planeta e o país enfrentam.

Alguma dúvida?