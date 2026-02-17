"Acorda, Folha", diz Gleisi Hoffmann ao criticar cobertura do jornal sobre fim da escala 6×1
Ministra afirma que economia brasileira suporta redução da jornada e fala em manchete "aterrorizante" da Folha de São Paulo
247 - A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann (PT), criticou nesta semana a cobertura do jornal Folha de S.Paulo sobre a proposta do fim da jornada de trabalho 6x1 no Brasil, sem citar diretamente qual matéria motivou o comentário. Em postagem nas redes sociais, ela afirmou: "Acorda, Folha! Nós estamos propondo acabar com a escala 6 x 1 com redução de jornada para 40 horas semanais. Nem a folia de carnaval justifica fazer manchete aterrorizante sobre jornada de 36 horas."
Na segunda-feira (16), o jornal criticado pela ministra publicou uma matéria com a seguinte manchete: "Reduzir jornada para 36 horas pode encolher PIB em 6,2%, mas centrais esperam compensação de perdas". Gleisi acrescentou: "O mesmo estudo do Ipea que a reportagem menciona deixa claro que a economia suporta perfeitamente a mudança para 40 horas, como suportou a redução de 48 para 44 horas na Constituinte há quase 40 anos."
A ministra também comparou a cobertura da Folha com reações históricas da imprensa comercial a conquistas trabalhistas ao longo da história do Brasil: "Esse tipo de manchete faz lembrar que diziam coisa parecida sobre a criação do décimo-terceiro salário, do salário-mínimo, da jornada de 8 horas e até do fim do trabalho escravo."
A mobilização pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada sem diminuição salarial tem avançado no Congresso Nacional, com apoio declarado do presidente Lula (PT) e de seu governo. A pauta também é prioridade das centrais sindicais e movimentos sociais brasileiros, tendo ganhado força no debate nacional.