Gleisi Hoffmann lamenta morte de Renato Rabelo e destaca legado no PCdoB

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, lamentou a morte de Renato Rabelo, histórico dirigente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), e prestou homenagem ao ex-presidente da legenda em publicação nas redes sociais.

Em mensagem divulgada no X, neste domingo (15), Gleisi ressaltou a trajetória política de Rabelo, destacando sua militância desde a juventude e sua atuação em momentos decisivos da história recente do país, incluindo a resistência ao regime militar e a reorganização das forças progressistas após o retorno do exílio.

"Recebi com muita tristeza a perda do companheiro Renato Rabelo, grande liderança do PCdoB. Desde muito jovem, Renato entregou sua militância, inteligência e energia à defesa dos trabalhadores, do socialismo e do Brasil", escreveu a ministra.

Na publicação, Gleisi também recordou que Renato Rabelo enfrentou perseguições durante a ditadura militar e chegou a viver no exílio. "Enfrentou a ditadura, a perseguição e o exílio", afirmou.

Ao citar o período posterior à volta de Rabelo ao Brasil, a ministra destacou sua participação em mobilizações populares e na luta pela redemocratização. Segundo ela, o dirigente teve papel ativo nas campanhas pelas eleições diretas e na articulação que levou à Assembleia Constituinte.

"De volta ao país, participou ativamente das grandes lutas e mobilizações pelas eleições diretas e pela Constituinte", declarou Gleisi.

A ministra também atribuiu a Renato Rabelo atuação relevante na formação de alianças políticas no campo progressista, lembrando sua participação na articulação da Frente Brasil Popular, movimento que apoiou Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 1989.

"Foi um dos articuladores da Frente Brasil Popular que apoiou Lula nas eleições de 1989", destacou.

Gleisi ainda citou o período em que Renato Rabelo presidiu o PCdoB, afirmando que ele continuou contribuindo para ampliar alianças políticas entre partidos e movimentos populares.

"Na presidência do PCdoB, seguiu construindo as grandes alianças da esquerda e do campo popular e democrático", escreveu.

Ao concluir a homenagem, Gleisi afirmou guardar lembranças positivas do dirigente e manifestou solidariedade aos familiares e companheiros de militância.

"Guardo de Renato as melhores recordações e expresso meus sentimentos à família, amigos e companheiros neste momento", completou.