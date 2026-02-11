Boulos organiza assembleias em fábricas e comércio pelo fim da escala 6x1

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), iniciou uma ofensiva nacional para mobilizar trabalhadores em defesa do fim da escala 6x1, modelo de jornada que prevê seis dias de trabalho para apenas um de descanso. A estratégia inclui assembleias em fábricas e no comércio, com encontros programados em diversos estados brasileiros. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

A iniciativa faz parte do plano do governo para transformar a mudança na jornada de trabalho em uma das principais bandeiras políticas de Luiz Inácio Lula da Silva em 2026, quando o presidente pretende priorizar o tema também como pauta eleitoral.

De acordo com as informações, a aprovação da proposta no Congresso Nacional foi definida por Lula como uma das prioridades do governo para o próximo ano. Enquanto a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann (PT), atua diretamente nas articulações parlamentares, Boulos recebeu a missão de organizar a mobilização popular para ampliar a pressão sobre deputados e senadores e enfrentar resistências de setores econômicos contrários à medida.

Nos últimos dias, Boulos já começou a cumprir a agenda de encontros com trabalhadores. Ele participou, na segunda-feira (9), de uma assembleia na metalúrgica Delga, localizada em Diadema (SP). A mobilização deve seguir com uma reunião marcada para a próxima semana com comerciários da região metropolitana de São Paulo.

O ministro afirmou que pretende intensificar a estratégia com viagens por todas as regiões do país, ampliando o diálogo com diferentes categorias profissionais. Segundo ele, a proposta é consolidar uma rede de mobilização nacional capaz de influenciar o debate político e acelerar a tramitação da proposta no Legislativo.

Além das assembleias, a Secretaria-Geral também planeja visitas a empresas que já operam com a jornada 5x2, ou seja, com dois dias de descanso semanal. A intenção, de acordo com Boulos, é demonstrar que o modelo é possível de ser aplicado e pode ser viável economicamente, servindo como argumento para reforçar a defesa do fim da escala 6x1.