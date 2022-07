Apoie o 247

O Tresloucado presidente da República reuniu representantes de dezenas de países para, dentre outras barbaridades, ameaçar que não vai haver eleições caso o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não se enquadre ao que “nós” queremos, que o Tribunal acate as “recomendações” do Ministério da Defesa. E outras bobagens.

Para começar, “nós” é quem? Seriam as Forças Armadas, como um todo? Pouco provável, embora este seja o recado que o Alucinado quer passar.

Em sendo assim, vai fazer o quê, ô cara?

Para não haver eleições é necessário que uma força muito forte invada o TSE, o STF, (Supremo Tribunal Federal, ameace o Congresso de fechamento, cale a boca da imprensa, faça prisões. Ou seja, dê um golpe.

E a questão é essa: como dar um golpe nessa altura do campeonato, em que vários setores da sociedade repudiam o comportamento desse maluco.

Aqui pra nós, os generais do governo, cúmplices do Destemperado nos seus devaneios perigosos, e os cerca de oito mil militares que ocupam cargos no governo não são suficientes para desestabilizar a nossa democracia.

Aqui pra nós, é pouco provável que os generais, almirantes, brigadeiros da ativa e do alto comando das Forças Armadas, entrem numa aventura desse tamanho.

Alguns me alertam: lembre-se do que eles fizeram em 1964.

Só que, naquele tempo, o quadro era outro. Havia uma “desculpa”: livrar o país da perspectiva comunista. E, principalmente, e mais importante, havia o governo norte-americano com escritórios montados em vários países latino-americanos com o objetivo de montar os golpes, com dinheiro e serviços de inteligência atuando. Aqui no Cone Sul a gente viu isso bem de perto: Brasil, Chile, Argentina, Uruguai.

Agora o quadro é outro e não tem sentido um golpe pelo golpe, simplesmente para se manter no poder.

Vai ter que juntar a sua turma de fanáticos, conservadores da ultradireita, e transformar o país num inferno. Que foi o que tentou o Psicopata americano, o tal do Trump, ao promover a invasão do Capitólio. E quase conseguiu chegar no inferno.

Déspotas pouco se importam com a normalidade política, com a Nação vivendo em tranquilidade. Só lhes interessa o poder. No passado, foi assim com Hitler, Mussolini, Franco, Salazar.

Primeiro turno

Há, porém, uma forma de tentar evitar o caos proposto pelo Sociopata: considerando que, apesar das ameaças, vai haver eleição, decidi-la (a presidencial) no primeiro turno. A favor da esquerda, é claro.

Que me desculpem os candidatos que não aparecem com, no mínimo, dois dígitos nas pesquisas, mas decidir a eleição no primeiro turno pode minimizar a tentativa de golpe, pois será mais difícil melar uma eleição que envolve, além da presidência da República, os governos estaduais, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal.

Vai ter que mexer com muita gente.

E aí, complica.

