Vestibular de Medicina consagra o ensino público

Os resultados do último Enamed, o exame de avaliação dos alunos de Medicina do país, produziram um veredito definitivo sobre a qualidade das faculdades privadas em atividade no país.

O resultado é claro. Entre 100 questões aplicadas, os alunos de faculdades públicas tiveram desempenho superior em 85 dos casos. Em 5 (cinco) questões, registrou-se empate no desempenho geral. As dez questões restantes foram anuladas. (Folha, 20/2/2026).

Os dados finais não deixam espaço para dúvidas. Num país que enfrentou um processo aberto de privatização e até de mercantilização do ensino no regime de 64, jamais revertido, o desempenho num exame que é referência nacional confirma aquela verdade conhecida por nossos avós desde a fundação da República — a educação é um direito de todos e um dever do Estado.

Alguma dúvida?