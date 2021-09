Parte do livro “Lamarca, Herzog e outros Heróis”. Segunda parte do capítulo dedicado a Lamarca. Editora Scortecci, 1998. Reedição pela Editora FiloCzar edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Chicote do Pessoa

Vida e morte de Carlos Lamarca

Por José Pessoa de Araújo

Leia a parte 1 aqui .

Era maio de setenta

A turma, então, foi cercada

Exército e polícia juntos

Montaram uma emboscada

Lamarca muito valente

Rompeu cerco à metralhada

PUBLICIDADE

Pra capital do Estado

Carlos Lamarca voltou

Usando um nome falso

Muito tempo disfarçou

Planejando novo ataque

Com outro grupo armou

Na vanguarda popular

Muito tempo militou

Houve desentendimento

Do grupo se afastou

E foi no MR-8

Que o capitão se abrigou

Já era o mês de junho

Fazia um frio da peste

Lamarca se decidiu

Foi direto pra Bahia

Abandonou o Sudeste

PUBLICIDADE

Em Brotas de Macaúbas

No seco torrão baiano

O capitão instalou-se

De lutar não tinha plano

Se encontrava doente

Já sentia o desengano

Na capital da Bahia

Iara, a mulher amada

Estava num "aparelho"

Quando foi localizada

Não aceitando a prisão

Matou-se sem dizer nada

Quando Iara foi cercada

Moça de rara beleza

Deu um tiro na cabeça

A cena foi de tristeza

Ela preferiu a morte

A sofrer mais malvadeza

PUBLICIDADE

Mas o destino é cruel:

O errado às vezes é certo

Zequinha amigo leal

Seu anjo não estava perto

Foi preso e obrigado

A ir a lugar secreto

Andou trezentos quilômetros

Pelo Exército escoltado

Naquele sertão baiano

Onde tinha se criado

Foi mostrar para os milicos

Um Lamarca arruinado

No tronco da baraúna

Lamarca estava cansado

O chefe do batalhão

Com um fuzil apontado

Atirou naquele homem

Que jazia desmaiado

PUBLICIDADE

Desnutrido e asmático

Lamarca foi encontrado

Se quisesse o Exército

Podia tê-lo poupado

Mataram Carlos Lamarca

Sem chances lhe terem dado

Mataram um desfalecido

Sem a menor resistência

Lamarca era temido

Todos tinham consciência

Tinha braveza, era herói

Foi um homem com decência

Um tal de major Cerqueira

Por todos conhecido

Comandou a operação

Matou quem tinha "morrido"

Lamarca em sã consciência

Ninguém pegava, eu duvido

Eu ainda um garoto

Quando Lamarca morreu

Porém um herói assim

O povo não esqueceu

Li no livro a história

Sei como aconteceu

O Brasil jamais esquece

O grande idealista

Que defendia os mais pobres

Da opressão elitista

Assassinaram Lamarca

Um herói socialista

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.