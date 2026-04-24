Alexandre Silveira diz que E32 pode tornar Brasil autossuficiente em gasolina

247 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o governo pretende elevar para 32% a mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, medida conhecida como E32. A proposta será submetida à análise do Conselho Nacional de Política Energética no início de maio. As informações foram divulgadas pelo Ministério de Minas e Energia.

Segundo o ministro, a iniciativa pode levar o país à autossuficiência em gasolina, eliminando a necessidade de importações. O anúncio ocorreu nesta sexta-feira (24), durante a abertura da safra mineira de açúcar e etanol, em Uberaba (MG), evento que projeta uma produção de 83,3 milhões de toneladas — crescimento de 11,6% em relação ao ciclo anterior.

De acordo com o governo federal, a produção nacional de etanol deve aumentar em cerca de 4 bilhões de litros neste ano, fortalecendo a estratégia de ampliar o uso de biocombustíveis na matriz energética brasileira.

Durante o evento, Silveira destacou que a proposta está alinhada às políticas energéticas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos avanços trazidos pela Lei do Combustível do Futuro. “Vamos submeter ao CNPE o E32, elevando o teor de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%, percentual que já tivemos os testes aprovados quando adotamos o E30. É uma nova economia gerando emprego e renda. É a revolução energética que o presidente Lula se comprometeu a fazer com o Brasil e está entregando com louvor, revigorando a economia nacional. E nós nos tornaremos autossuficientes em gasolina. Absurdamente, o governo anterior vendeu refinarias. No momento de guerra como esse a gente vê a importância da segurança do suprimento”, afirmou.

A estimativa do Ministério de Minas e Energia é que a adoção do E32 reduza em cerca de 500 milhões de litros por mês a necessidade de importação de gasolina — volume suficiente para zerar a dependência externa.

A proposta se baseia em estudos técnicos realizados anteriormente durante a implementação do E30, que já comprovaram a viabilidade da mistura sem prejuízos ao desempenho dos veículos ou à infraestrutura existente. Com caráter excepcional e temporário, a medida deverá ter validade inicial de 180 dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, conforme decisão do CNPE.

Além do impacto na redução das importações, a mudança pode melhorar a logística do setor de combustíveis, ao liberar estruturas atualmente usadas para trazer gasolina do exterior. Isso tende a aumentar a eficiência no transporte e armazenamento de outros derivados, como o diesel.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do governo voltadas à segurança energética no curto prazo e ao fortalecimento de soluções estruturais para o abastecimento nacional.