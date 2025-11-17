BNDES destina R$50,3 bilhões para exportações brasileiras

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 50,3 bilhões em financiamentos às exportações de empresas brasileiras entre janeiro de 2023 e outubro de 2025. Os dados foram antecipados com exclusividade pelo Broadcast e revelam uma aceleração significativa no apoio às vendas externas. No período, 323 companhias nacionais foram contempladas.

Segundo o banco, o volume aprovado na atual gestão é quase três vezes maior que o registrado entre 2019 e 2022, quando o total foi de R$ 17,4 bilhões. Também houve aumento expressivo no número de operações: foram 728 aprovações desde 2023, alta de 109% em relação às 348 operações concluídas nos quatro anos anteriores.

As cifras reforçam a estratégia do BNDES de fortalecer a participação do setor produtivo brasileiro no mercado internacional, ampliando o crédito para exportações e estimulando a competitividade das empresas nacionais em diferentes cadeias.

Lucro recorrente cresce 14,2%

Em paralelo ao avanço no apoio às exportações, o banco registrou desempenho financeiro robusto. Entre janeiro e setembro de 2025, o BNDES alcançou lucro recorrente de R$ 11,2 bilhões, resultado 14,2% superior ao observado no mesmo intervalo de 2024. A carteira de crédito expandida atingiu R$ 616 bilhões em 30 de setembro, crescimento de 5,3% em relação a dezembro de 2024 e o maior nível dos últimos nove anos. Os dados foram apresentados em 14 de novembro pelo presidente da instituição, Aloizio Mercadante, durante entrevista coletiva na sede do banco, no Rio de Janeiro.

O resultado operacional também tem mantido trajetória ascendente desde 2023, impulsionado, sobretudo, pela ampliação do apoio às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Somados, crédito e garantias alcançaram R$ 155,1 bilhões — sendo R$ 63,7 bilhões em financiamentos diretos e R$ 91,3 bilhões em garantias — um salto de 68% frente a 2024 e de 223% ante 2022.

O avanço no uso de garantias, que ampliou em 237% o número de operações aprovadas em 2025, contribuiu diretamente para dinamizar a atividade econômica. Segundo o banco, essas operações permitiram impulsionar a economia em R$ 230,5 bilhões, reforçando o papel do BNDES como instrumento de financiamento ao desenvolvimento produtivo e à capacidade exportadora do país.