Lula diz que BNDES dá exemplo ao mundo ao financiar obras estratégicas para o desenvolvimento do país

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (23) que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem desempenhado um papel estratégico para o crescimento do país ao financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento. A declaração foi feita durante a inauguração da primeira etapa das obras da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra, no estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações da Agência Estado, publicadas originalmente pelo portal InfoMoney, Lula destacou a atuação da instituição financeira e defendeu a importância dos bancos de desenvolvimento para viabilizar investimentos considerados essenciais para o interesse público e para a expansão da infraestrutura nacional.

Durante o evento, o presidente elogiou o desempenho do BNDES e ressaltou sua contribuição para a execução de obras consideradas prioritárias pelo governo federal.

Lula exalta atuação do BNDES

Ao comentar o papel do banco, Lula afirmou que a instituição tem servido de referência internacional ao apoiar projetos estruturantes para o país.

“O BNDES está dando um show e lição ao mundo sobre para o que serve um banco de desenvolvimento. Um banco de desenvolvimento serve para criar as condições para emprestar dinheiro para que as empresas possam fazer as obras que o Brasil precisa”, declarou o presidente.

A fala ocorreu durante a cerimônia de entrega da primeira fase das intervenções na Serra das Araras, trecho considerado um dos mais importantes corredores rodoviários do país por conectar os estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Para Lula, o financiamento de obras de infraestrutura por meio de instituições públicas é uma ferramenta fundamental para impulsionar investimentos e ampliar a capacidade logística nacional.

Planejamento do Novo PAC

O presidente também aproveitou a ocasião para elogiar a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e destacar a importância do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o planejamento das ações do governo.

Segundo Lula, o programa foi concebido para organizar previamente as prioridades da administração federal e evitar que projetos sejam definidos sem planejamento estratégico.

“O PAC foi inventado para que a gente não permita que ministro fique inventando obra. Cada um que entra no meu governo sabe o que vai fazer na educação, saúde, rodovias, portos e aeroportos. Está tudo planejado”, afirmou.

De acordo com o presidente, a iniciativa permite que cada área do governo tenha metas e projetos previamente estabelecidos, garantindo maior coordenação entre os ministérios e continuidade das ações ao longo do mandato.

Entrega de trecho da Serra das Araras

A agenda presidencial marcou a inauguração da primeira etapa das obras na Serra das Araras, localizada na Rodovia Presidente Dutra, uma das principais vias de transporte do país.

Nesta fase do projeto, foram entregues quatro quilômetros de pista no sentido de subida. A intervenção integra um conjunto mais amplo de melhorias voltadas à ampliação da capacidade da rodovia e ao aumento da segurança para motoristas e transportadores que utilizam o trecho diariamente.

O investimento total previsto para as obras é de R$ 1,5 bilhão, reforçando a estratégia do governo federal de ampliar investimentos em infraestrutura logística por meio de programas como o Novo PAC e do financiamento de instituições como o BNDES.