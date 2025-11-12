Telebras fecha parceria internacional e desafia domínio da Starlink no Brasil

247 - A Telebras deu um passo decisivo para disputar o mercado de internet via satélite no Brasil, atualmente dominado pela Starlink, empresa de Elon Musk. Durante a COP30, realizada em Belém (PA), a estatal anunciou a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) com a SES, multinacional luxemburguesa de comunicações espaciais, para cooperação técnica e estratégica no uso de satélites de média órbita (MEO).

De acordo com informações divulgadas pelo portal ErreJota Notícias, o acordo prevê a realização de testes e demonstrações de internet de alta velocidade durante o evento, marcando a primeira experiência do tipo no país com essa tecnologia. A iniciativa pode abrir caminho para um contrato comercial entre as duas empresas, com foco em levar conectividade a regiões remotas, utilizando a infraestrutura terrestre já existente da Telebras.

Segundo a estatal, a tecnologia MEO oferece desempenho até dez vezes superior ao de sistemas baseados em satélites de baixa órbita (LEO), como os usados pela Starlink. Além de exigir um número menor de satélites, o sistema garante maior durabilidade, menor latência e desempenho adequado para comunicações críticas — essenciais para serviços públicos, escolas, postos de saúde e centros de segurança.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou o caráter social e estratégico da cooperação. “Essa cooperação vai beneficiar projetos do Governo Federal, levando inclusão digital a áreas mais remotas do país e exigindo menos satélites para oferecer conexão de qualidade”, afirmou o ministro.

A Telebras e a SES já mantêm parceria no Programa Gesac, que fornece internet via satélite a comunidades isoladas. O novo memorando amplia essa colaboração, permitindo que a estatal brasileira tenha acesso à constelação comercial da SES e utilize seus gateways localizados em território nacional — um movimento que reforça a soberania digital e a autonomia tecnológica do Brasil.

Além de fortalecer a infraestrutura de conectividade nacional, o acordo representa um marco na diversificação do setor brasileiro de internet via satélite, até então concentrado sob a atuação da Starlink. A expectativa é que a parceria seja consolidada oficialmente ainda nesta semana, com potencial para expandir o acesso à rede em escolas públicas, unidades de saúde e áreas carentes de conectividade.

Com o avanço dessa aliança internacional, a Telebras entra em uma nova fase de competitividade e inovação, posicionando o Brasil entre os países que investem em tecnologias espaciais sustentáveis e de alta performance para inclusão digital e desenvolvimento socioeconômico.