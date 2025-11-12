Banco do Brasil firma acordo com BEI para apoiar mulheres e energia limpa

247 - O Banco do Brasil (BB) e o Banco Europeu de Investimento (BEI Global) assinaram nesta terça-feira (11) um termo de intenções para uma captação de 350 milhões de euros voltada ao apoio de mulheres empreendedoras e à implantação de energia limpa na região da Amazônia Legal. A parceria foi formalizada durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém (PA). As informações são do Banco do Brasil.

O projeto visa estimular o desenvolvimento do setor privado amazônico por meio de microcréditos a microempresas de propriedade ou geridas por mulheres e ao financiamento de projetos de geração de energia renovável, com foco na instalação de painéis solares em telhados para autoconsumo em comunidades isoladas. A iniciativa busca fortalecer a autonomia energética local, promover a inclusão produtiva e fomentar uma economia regional mais sustentável e resiliente.

Segundo José Ricardo Sasseron, vice-presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil, o acordo reafirma o papel da instituição na agenda global de sustentabilidade. “Esta parceria com o BEI reafirma o protagonismo do BB em acordos com instituições financeiras globais e reforça os compromissos do Brasil no âmbito do Acordo de Paris, evidenciando que é possível unir crescimento econômico, responsabilidade ambiental e inclusão social. Seguimos conectando negócios, pessoas e meio ambiente, gerando valor para o Brasil e para o mundo”, declarou.

A operação está alinhada ao chamado “Acordo Verde” UE-Brasil e reforça os compromissos brasileiros assumidos no Acordo de Paris, de 2015, voltados ao enfrentamento das mudanças climáticas. Para o vice-presidente do BEI, Ambroise Fayolle, a cooperação exemplifica o impacto concreto das ações conjuntas entre Europa e Brasil. “Esta operação é um exemplo poderoso de como o Global Gateway da UE pode gerar impacto real na prática. Ao apoiar mulheres empreendedoras e energia limpa na Amazônia, estamos promovendo o crescimento econômico inclusivo e reforçando nossa parceria estratégica com o Brasil em ações climáticas”, afirmou.

Global Gateway: estratégia de impacto global

O Global Gateway é a estratégia da União Europeia para impulsionar investimentos sustentáveis e reduzir desigualdades globais de infraestrutura. O programa estimula conexões inteligentes, limpas e seguras nos setores digital, energético e de transporte, além de fortalecer áreas sociais como saúde, educação e pesquisa.

A iniciativa reúne a União Europeia, os Estados-Membros e as instituições financeiras europeias de desenvolvimento sob o conceito de “Equipe Europa”. Juntas, essas entidades pretendem mobilizar até 300 bilhões de euros em investimentos públicos e privados entre 2021 e 2027, buscando criar laços econômicos sustentáveis, em vez de dependências, e diminuir o déficit global de investimentos.

O papel do BEI Global

O BEI Global é o braço especializado do Grupo Banco Europeu de Investimento responsável por ampliar o impacto de suas parcerias internacionais e do financiamento ao desenvolvimento. O BEI, instituição de crédito de longo prazo da União Europeia, é detido pelos seus Estados-Membros e atua em oito frentes prioritárias, entre elas ação climática, digitalização, defesa, coesão, agricultura e bioeconomia, infraestrutura social e integração dos mercados de capitais europeus.

O Brasil é atualmente o maior beneficiário do financiamento do BEI na América Latina — posição que reforça o papel estratégico do país nas agendas globais de transição energética, sustentabilidade e inclusão econômica.