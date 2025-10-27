BNDES libera R$ 300 milhões para expansão da usina de milho da Neomille em Goiás

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 300 milhões para a ampliação da usina de milho da Neomille S.A., localizada em Chapadão do Céu, no estado de Goiás. A medida faz parte dos investimentos voltados à transição energética e à expansão da cadeia de biocombustíveis no Brasil.

As informações foram divulgadas pela Agência de Notícias do BNDES, que destacou que os recursos permitirão à empresa aumentar significativamente sua capacidade de produção. Com o projeto, a usina poderá produzir até 527 mil metros cúbicos de etanol de milho por safra, 265 mil toneladas de DDGS (grãos secos com solúveis, usados na nutrição animal) e 21 mil toneladas de óleo de milho.

Segundo estimativas da Neomille, o empreendimento evitará a emissão de cerca de 101 mil toneladas de gases de efeito estufa (CO₂e) por ano, reforçando o compromisso da empresa com práticas sustentáveis. A ampliação também deverá gerar 91 empregos permanentes — entre diretos e indiretos — e criar até 277 postos de trabalho temporários durante a fase de obras.

Do total financiado, R$ 240 milhões são provenientes do Fundo Clima, e R$ 60 milhões vêm da linha BNDES Finem Incentivada, voltada a projetos de desenvolvimento sustentável e inovação industrial.O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a importância da iniciativa dentro da política industrial do governo federal. “Esse projeto está alinhado aos objetivos da Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial do governo do presidente Lula, pois ajuda a fortalecer as cadeias de biocombustíveis do país e da transição energética para combustíveis mais limpos”, afirmou. Ele acrescentou que os investimentos “contribuem para aumentar a descarbonização por meio da produção de biocombustíveis”.

Já o CEO da CerradinhoBio, Renato Pretti, ressaltou que o apoio financeiro é essencial para o crescimento sustentável da companhia. “A ampliação da Neomille fortalece a estratégia do Grupo CerradinhoBio de incremento na produção de biocombustíveis e de gerar desenvolvimento nas regiões onde atuamos. O apoio do BNDES permite avançar em um projeto que combina aumento de capacidade produtiva, eficiência operacional e redução de emissões, alinhado à agenda de transição energética do país”, declarou.

A Neomille, pertencente ao Grupo CerradinhoBio, é uma empresa de capital 100% nacional que atua na produção de etanol, açúcar, coprodutos do milho — como DDGS e óleo — e energia elétrica, utilizando milho e cana-de-açúcar como matérias-primas. A companhia mantém operações em Chapadão do Céu (GO) e Maracaju (MS), com capacidade atual de processamento de 1,5 milhão de toneladas de milho e 6,1 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.