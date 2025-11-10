BNDES recebe 45 propostas e pode mobilizar R$ 73,7 bilhões em investimentos climáticos

247 - A Chamada Pública de Mitigação Climática do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atraiu 45 propostas de fundos de investimento que, juntos, têm potencial de mobilizar até R$ 73,7 bilhões em projetos sustentáveis. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (10), em Belém (PA), pelo presidente do Banco, Aloizio Mercadante, durante a abertura do Pavilhão BNDES na COP30. As informações são do próprio BNDES.

As propostas apresentadas demandam cerca de R$ 21 bilhões em apoio financeiro do Banco e abrangem áreas estratégicas como descarbonização de processos industriais, transição energética, infraestrutura para adaptação climática, tecnologias voltadas à agricultura verde, restauração ecológica, reflorestamento e conservação de florestas.

Investimento em escala e fortalecimento da carteira sustentável

Com orçamento de R$ 5 bilhões, a iniciativa faz parte da estratégia de retomada dos investimentos da BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) em renda variável. A meta é atrair capital privado para fundos já existentes ou criados especificamente para financiar projetos que contribuam com a mitigação das mudanças climáticas e o cumprimento das metas do Acordo de Paris.

“O BNDES quer ser protagonista na mobilização de capital privado, através de instrumentos de mercado de capitais, para viabilizar investimentos em mitigação climática, que são necessários para que o Brasil atinja as metas do Acordo de Paris”, afirmou Mercadante. Segundo ele, “a agenda do clima é um tema prioritário para o Banco, e o Brasil tem a oportunidade de se posicionar como líder global em soluções climáticas”.

Seleção de fundos e prazos para divulgação dos resultados

A Chamada prevê a seleção de até sete fundos, sendo até cinco de equity, com aporte total de até R$ 4 bilhões, e até dois fundos de crédito, com R$ 1 bilhão em recursos (R$ 500 milhões por fundo). No caso dos fundos de equity, três serão voltados à Transformação Ecológica — que engloba transição energética, agricultura verde e descarbonização — e dois à Soluções Baseadas na Natureza, com foco em reflorestamento, manejo sustentável, silvicultura regenerativa e conservação de ecossistemas. O resultado final será divulgado em janeiro de 2026.

Atualmente, a BNDESPAR possui R$ 8,4 bilhões em capital comprometido em fundos. A nova Chamada tem potencial para elevar esse montante em até 60%, fortalecendo a carteira de investimentos sustentáveis do Banco e consolidando sua posição como o principal catalisador de financiamento verde no país.