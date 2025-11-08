Casa BNDES na COP30 transforma Belém em polo cultural e ambiental

247 - A Casa BNDES foi oficialmente inaugurada neste sábado (8) no Complexo dos Mercedários, em Belém (PA), com uma programação que promete unir arte, ciência e sustentabilidade durante a COP30. O espaço, que ficará aberto ao público de 9 a 21 de novembro, sediará o festival CineCOP BNDES, exposições interativas e atividades culturais voltadas à valorização da Amazônia e de seus povos.

A iniciativa transformará o histórico conjunto arquitetônico em um centro de referência em cultura e biodiversidade durante o evento global sobre o clima. Com entrada gratuita, a Casa BNDES se propõe a aproximar a população das discussões ambientais por meio de experiências imersivas, projeções, arte e cinema.

Celebração do patrimônio e da identidade amazônica

Na cerimônia de abertura, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ressaltou a importância simbólica da restauração do Conjunto dos Mercedários, considerado uma joia da arquitetura de influência espanhola no Brasil. “O Conjunto dos Mercedários é uma referência única da arquitetura de origem espanhola no Brasil. Ele está ligado à expedição de Pedro Teixeira, que registrou a presença portuguesa e permitiu que, no Tratado de Madri, a Amazônia fosse reconhecida como parte do Brasil. Recuperar este edifício é devolver à cidade uma memória fundamental da história nacional. O BNDES tem muito orgulho desse trabalho e agradece à Universidade Federal do Pará e a todos os que contribuíram para tornar este restauro possível".

A vice-governadora do Pará, Hanna Ghassam, destacou o impacto cultural do projeto para o estado: "quero parabenizar todos os parceiros, parabenizar o BNDES por esse trabalho maravilhoso que foi feito, parabenizar a Universidade Federal. Esse está sendo agora um espaço de cultura, de conhecimento e de formação. E a cidade de Belém, o Estado do Pará, fica muito feliz de ver esse momento que nós estamos vivendo, de resgatar o patrimônio histórico e cultural do nosso estado".

CineCOP BNDES: cinema e consciência ambiental

Um dos principais destaques da programação é o CineCOP BNDES, festival que exibirá mais de 30 filmes entre longas, médias e curtas-metragens, com temáticas relacionadas à sustentabilidade, ancestralidade e justiça social. O evento busca promover o diálogo entre o audiovisual e os desafios socioambientais contemporâneos.

A atração mais aguardada será a pré-estreia nacional do longa “Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul”, marcada para 13 de novembro. O filme, dirigido por André Pellenz e Rodrigo Gava, retoma a saga da heroína amazônica em uma produção 3D que exalta valores como amizade, coragem e união entre os povos da floresta.

Para Mercadante, o cinema é uma ferramenta poderosa para ampliar a consciência ambiental. “O audiovisual é uma das formas mais potentes de conectar pessoas à agenda ambiental. Quando o cinema entra em cena, ele não apenas emociona — ele desperta consciência. O BNDES quer que a COP30 seja também um grande encontro entre cultura, inovação e esperança”.

Entre os títulos em exibição estão Brava Gente Brasileira (Lúcia Murat), Xingu (Cao Hamburger), O Veneno Está na Mesa (Silvio Tendler) e Mundurukuyü – A Floresta das Mulheres Peixe (Aldira Akay, Beka Munduruku e Rylcélia Akay), além de obras premiadas como Piripkura e Amazônia Groove. Sessões especiais terão rodas de conversa com artistas, lideranças indígenas e pesquisadores, como Ricardo Abramovay e Eduardo Góes Neves.

Exposição Afluentes e vivências imersivas

Além do cinema, o espaço abriga a mostra “Afluentes: caminhos e histórias do Fundo Amazônia”, que apresenta vídeos e fotografias de projetos financiados pelo fundo em nove estados da Amazônia Legal. A exposição permite que o público vivencie, por meio de imagens e sons, o cotidiano de comunidades que transformam recursos em desenvolvimento sustentável.

Outras atrações incluem a mostra “Lendas da Amazônia: Arte e Ancestralidade”, do artista Nelson Nabiça, e o espetáculo “Mulheres da Floresta em Três Atos”, protagonizado pelo Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB).

Tecnologia e sensações na floresta

O público também poderá explorar experiências de realidade virtual e projeções mapeadas na fachada do prédio. A imersão Amazônia Viva, do cineasta Estêvão Ciavatta, leva os visitantes a uma jornada 360° pelas margens do Rio Tapajós, guiada pela cacica Raquel Tupinambá. Já a experiência Caatinga VR apresenta a força e a resiliência das populações do semiárido brasileiro.

Um espaço restaurado para o futuro da cultura

O Complexo dos Mercedários, que abriga a Casa BNDES, integra o programa “BNDES Resgatando a História”, que destina R$ 49,4 milhões à recuperação do patrimônio histórico e cultural de Belém. A parceria envolve a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Vale, a Fapespa e o Instituto Cultural Vale.

Para o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, o projeto vai além da restauração física: “queremos, como universidade, construir um centro de pesquisa que sirva ao restauro de todo o nosso centro histórico. Ao restaurar este espaço e ver outros ganharem forma, buscamos ampliar e compartilhar nosso conhecimento para recuperar o centro histórico, que é nosso patrimônio e nossa identidade".

Serviço