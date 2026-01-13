Cuiabá se firma como ponto estratégico do ecoturismo no centro do país

247 - Com a chegada do verão, Cuiabá volta a ocupar lugar de destaque entre os destinos brasileiros mais procurados por quem busca contato intenso com a natureza, experiências culturais autênticas e gastronomia regional marcante. Conhecida nacionalmente pelas altas temperaturas, a capital de Mato Grosso transforma o clima extremo em convite para explorar paisagens de águas cristalinas, cachoeiras volumosas e cenários que revelam a força do cerrado e do Pantanal.

Cuiabá se firma como um dos principais pontos de partida para roteiros de ecoturismo no coração da América do Sul. A localização estratégica da cidade permite acesso rápido a alguns dos mais importantes patrimônios naturais do país, atraindo turistas brasileiros e estrangeiros interessados em vivências fora do circuito tradicional do litoral.

Durante o verão, a região ganha ainda mais vitalidade. A vegetação atinge tons intensos de verde e os cursos d’água se tornam ideais para atividades ao ar livre. Mesmo sem praias, Cuiabá se consolida como base urbana para quem deseja explorar paisagens naturais únicas, conciliando infraestrutura de capital com a proximidade de áreas preservadas.

Entre os destinos mais procurados está a Chapada dos Guimarães, situada a poucos quilômetros da cidade. O local se destaca pelo clima mais ameno, paredões de rocha avermelhada e pela Cachoeira Véu de Noiva, um dos cartões-postais do estado. Trilhas e banhos de cachoeira fazem da Chapada uma das principais opções de lazer nos meses mais quentes.

Outro destaque é o município de Nobres, especialmente a Vila Bom Jardim, frequentemente comparada a Bonito (MS). A região abriga rios de águas extremamente transparentes, ideais para flutuação, mergulho e observação da fauna aquática. Já o Lago do Manso, próximo à capital, funciona como um verdadeiro mar de água doce, oferecendo passeios de lancha, prática de esportes náuticos e vistas privilegiadas do Morro do Chapéu.

O Pantanal Norte também integra os roteiros que partem de Cuiabá, com acesso pela cidade de Poconé. No período chuvoso, a maior planície alagável do mundo se transforma em um vasto espelho d’água, cenário propício para passeios de barco e observação de aves. Dentro do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, o circuito das Cachoeirinhas reúne quedas d’água de fácil acesso, atraindo visitantes de todas as idades.

Além das paisagens naturais, Cuiabá oferece opções culturais e históricas que ampliam a experiência turística. O Parque Mãe Bonifácia, maior área verde urbana da cidade, é um dos principais espaços de lazer, com trilhas sombreadas e presença frequente de animais do cerrado. O Sesc Arsenal, instalado em um prédio histórico restaurado, funciona como polo cultural com cinema, música, biblioteca e programação variada.

O Centro Histórico preserva a memória da fundação da capital, com ruas estreitas e casarões coloniais tombados pelo IPHAN, além da Igreja do Rosário e São Benedito. Na região do Porto, a Orla do Porto foi revitalizada e se tornou ponto de encontro noturno, reunindo bares, restaurantes e réplicas de construções antigas às margens do Rio Cuiabá. O Museu do Rio Cuiabá complementa o circuito cultural ao retratar a relação histórica da cidade com o curso d’água.

A gastronomia local é outro atrativo central. Fortemente influenciada por tradições indígenas e ribeirinhas, a culinária cuiabana tem no peixe seu principal ingrediente. Pratos como costelinha de pacu frita, mojica de pintado e caldo de piranha são presenças frequentes nos cardápios. Receitas tradicionais como a Maria Isabel, acompanhada de farofa de banana-da-terra, e o uso do pequi reforçam a identidade regional. Entre as sobremesas, o doce de furrundu e o doce de caju encerram a experiência gastronômica.

O acesso à capital é facilitado pelo Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado em Várzea Grande, que recebe voos diretos das principais capitais brasileiras. Cuiabá também é cortada pelas rodovias BR-163 e BR-364, integrando o estado ao restante do país por via terrestre.