Governo lança a “ação climática e de biodiversidade por meio de soluções de economia circular”

247 - O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) apresentaram um novo projeto voltado à promoção da economia circular no setor produtivo brasileiro. A iniciativa, denominada “Ação climática e de biodiversidade por meio de soluções de economia circular” (CB-ACES), foi lançada na última quinta-feira (26), em São Paulo, durante evento que reuniu representantes de diferentes setores.

Economia circular é um conceito referente à reutilização de materiais. De acordo com informações divulgadas pelo MMA e pelo MDIC, o projeto busca ampliar a adoção de práticas de economia circular no país por meio do fortalecimento de políticas públicas, da qualificação técnica, da implementação de projetos-piloto e da mobilização de investimentos direcionados especialmente a pequenas e médias empresas.

O lançamento oficial da iniciativa marcou a apresentação do programa a parceiros institucionais brasileiros e abriu espaço para discussões sobre a fase inicial de implementação. O encontro reuniu integrantes do governo federal, representantes de associações industriais, empresários, instituições financeiras, pesquisadores e organizações da sociedade civil.

Estratégia internacional

A proposta também possui dimensão internacional. O projeto será executado simultaneamente no Brasil, no México e na África do Sul, com o objetivo de estimular práticas produtivas sustentáveis e fortalecer cadeias globais de suprimentos alinhadas a padrões ambientais.

Entre os eixos abordados estão temas como mitigação das mudanças climáticas, preservação da biodiversidade, promoção da igualdade de gênero, transformação digital e integração de cadeias produtivas sustentáveis.

Economia circular e indústria

Durante o lançamento, o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do MMA, Adalberto Maluf, destacou que a iniciativa pretende transformar o conceito de economia circular em ações práticas voltadas ao setor produtivo.

“Vamos amplia a circularidade em setores e cadeias de valor estratégicos da indústria e estimular a expansão de investimentos nesse segmento”, afirmou.

A secretária de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC, Julia Cruz, também ressaltou a importância de conectar sustentabilidade e desenvolvimento econômico. “Economia circular é produtividade, inovação e descarbonização ao mesmo tempo. A nossa prioridade é transformar esse conceito em instrumentos e oportunidades concretas para as cadeias produtivas brasileiras”, disse.

Cooperação internacional

O projeto CB-ACES será implementado pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido), com financiamento da Iniciativa Internacional para o Clima (IKI). A iniciativa conta ainda com apoio técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do grupo Adelphi.

Representando a Unido no Brasil, Clovis Zapata afirmou que o programa foi estruturado para apoiar a transição para modelos produtivos mais sustentáveis, combinando planejamento estratégico com ações práticas.

“O projeto combina fortalecimento de políticas públicas, capacitação e cooperação técnica com empresas, além de mecanismos para estimular investimentos. Nosso objetivo é acelerar soluções circulares com impacto, inclusive ampliando oportunidades para pequenas e médias empresas”, afirmou.