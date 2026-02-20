Ministra Marina Silva visita HUB e apoia projetos para tornar hospital modelo em sustentabilidade

247 - O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), recebeu a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, para conhecer projetos voltados a transformar a unidade em referência nacional em sustentabilidade na rede pública hospitalar. A visita institucional, realizada no último dia 13, teve como principal objetivo articular parcerias com o ministério para viabilizar as propostas apresentadas.

De acordo com a ministra, a iniciativa pode se tornar um exemplo para o país. “Acreditamos muito ser possível ter aqui uma experiência modelo, que pode ser replicada nos hospitais públicos em todo o país”, afirmou Marina Silva durante o encontro.

A direção do HUB detalhou um conjunto de ações voltadas à eficiência energética, reaproveitamento hídrico, ampliação do Horto Agroflorestal Medicinal Biodinâmico e fortalecimento de práticas de compostagem hospitalar. A proposta é integrar assistência, ensino e pesquisa com soluções ambientalmente responsáveis, alinhadas às diretrizes nacionais de sustentabilidade e enfrentamento das mudanças climáticas.

A superintendente do HUB, Fátima Sousa, destacou a importância da presença da ministra e o potencial transformador da parceria. “Eu fiquei muito feliz com a visita da ministra Marina Silva. Ela tem interesse de transformar não só o nosso horto num sistema ecologicamente correto, mas de pensar em um hospital promotor da saúde, verde e saudável”, declarou.

Projetos apresentados ao Ministério do Meio Ambiente

Durante a visita, foram apresentados três projetos estratégicos elaborados com o objetivo de receber apoio técnico e institucional do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

O primeiro projeto prevê ações de reaproveitamento hídrico e ampliação do horto agroflorestal medicinal, além de iniciativas de educação ambiental. A proposta inclui a implantação de um sistema de captação de águas pluviais para irrigação sustentável, instalação de miniestufas para cultivo de plantas e criação de uma trilha ecológica educativa com sinalização.

Atualmente, o horto já cultiva espécies medicinais, hortaliças e condimentos, além de desenvolver ações educativas voltadas à comunidade hospitalar e aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Marina Silva indicou que a cooperação já está em andamento. “Essa parceria já está acontecendo, a gente já está trabalhando juntos. A nossa Secretaria de Qualidade Ambiental, nosso Departamento de Educação Ambiental está inteiramente à disposição para o projeto de educação ambiental”, disse.

O segundo projeto apresentado tem foco na eficiência energética, com medidas como instalação de luminárias LED em todo o hospital, implantação de sensores de presença para otimização da iluminação e ampliação do sistema fotovoltaico para aumentar a geração de energia limpa e renovável.

Já o terceiro projeto envolve a compostagem de resíduos orgânicos hospitalares com tecnologia avançada, voltada à destinação ambientalmente correta dos materiais.

Ao comentar as iniciativas, Marina Silva reforçou apoio à mobilização conjunta entre o HUB e o ministério. “Contem comigo e parabéns pelos projetos”, afirmou.

Segundo o material apresentado durante o encontro, os projetos sustentáveis são estimados em R$ 2,3 milhões. Marina Silva explicou que a atuação do ministério pode incluir suporte técnico e possibilidades de cooperação. “O Ministério ele trabalha na parte de formulação de políticas públicas, nós prestamos muito suporte técnico para que as coisas possam ficar em conformidade e sempre é possível alguma parceria”, declarou, ressaltando que os encaminhamentos serão avaliados pela equipe técnica da pasta.

Marina Silva visita horto agroflorestal inaugurado em 2024

A ministra também visitou o Horto Agroflorestal Medicinal Biodinâmico (Hamb), inaugurado em 2024, conversou com gestores e equipes técnicas e destacou a relevância de iniciativas que conectam saúde pública e preservação ambiental.

Para Fátima Sousa, a presença da ministra simboliza um avanço importante para o hospital. “O fato da visita da Marina Silva, como a maior autoridade na questão da preservação ambiental [no Brasil], do cuidado da terra, toma outro sentido. Porque a fala dela foi clara no sentido de que ela vai buscar parceiros também para que o hospital seja cada vez mais sustentável. É um marco para o HUB”, afirmou.

HUB integra rede de hospitais universitários administrados pela Ebserh

O Hospital Universitário de Brasília integra a Rede Ebserh desde janeiro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e atualmente administra 45 hospitais universitários federais, oferecendo suporte às unidades por meio de um modelo de gestão voltado à qualificação da assistência, do ensino e da pesquisa.

Além de atender pacientes do SUS, os hospitais universitários federais desempenham papel central na formação de profissionais da saúde e no desenvolvimento de pesquisas e inovação no setor público.