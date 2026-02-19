Inovação mineral recebe R$ 200 milhões para acelerar energia limpa no Brasil

247 - O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) anunciaram a destinação de R$ 200 milhões para apoiar projetos voltados ao desenvolvimento de minerais críticos, mineração urbana, produção de ímãs de terras-raras, tecnologias sustentáveis para mineração e descarbonização da transformação mineral. A iniciativa integra a segunda rodada do programa Finep Mais Inovação Brasil e busca impulsionar soluções industriais com foco em sustentabilidade e transição energética.

O edital prevê apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidos por empresas brasileiras em parceria com Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs). A proposta é fortalecer cadeias produtivas estratégicas, ampliar a autonomia tecnológica do país e estimular uma nova etapa de industrialização alinhada à economia de baixo carbono.

De acordo com a ministra do MCTI, Luciana Santos (PCdoB), a chamada pública representa um marco para a indústria nacional. “A chamada é estratégica para o fortalecimento da indústria nacional. Estamos destinando R$ 200 milhões para apoiar projetos inovadores que agregam valor às nossas cadeias minerais, ampliam a autonomia tecnológica do Brasil e impulsionam a transição energética. Enfim, estamos promovendo uma nova etapa de industrialização sustentável”, afirma.

A seleção integra os programas mobilizadores do MCTI voltados à industrialização em bases sustentáveis. Entre os objetivos estão a promoção da saúde, da segurança sanitária, da transformação digital, da transição energética e da defesa nacional, reforçando o papel estratégico da política científica e tecnológica no desenvolvimento econômico.

As linhas temáticas contempladas no edital incluem minerais e materiais críticos, mineração urbana, ímãs de terras-raras, tecnologias sustentáveis aplicadas à mineração e iniciativas de descarbonização da transformação mineral. Esses segmentos são considerados centrais para a competitividade industrial e para o avanço das energias renováveis no país.

Para participar, as empresas interessadas devem realizar cadastro prévio na plataforma da Finep. Em seguida, é necessário preencher a proposta no sistema de financiamento e encaminhar toda a documentação exigida no edital. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio digital até 31 de agosto de 2026, às 18h, no horário de Brasília.

Após o encerramento do prazo, os projetos passarão por duas etapas de avaliação. A primeira consiste na análise de habilitação, que verifica o cumprimento dos requisitos formais. Na sequência, ocorre a avaliação de mérito, com exame técnico que considera critérios como consistência da proposta, grau de inovação e relevância estratégica.

O edital completo e as orientações detalhadas para submissão das propostas estão disponíveis no portal oficial da Finep.