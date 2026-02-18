Presidência da COP30 cobra aceleração da ação climática em semana do clima em Mumbai

247 - A Presidência da COP30 participa da Mumbai Climate Week, considerada a primeira grande Semana do Clima de 2026, com a proposta de fortalecer a mobilização internacional e acelerar a implementação de compromissos climáticos. O encontro, que ocorre entre os dias 17 e 19 de fevereiro, é visto como uma etapa estratégica para manter o ritmo da agenda global e garantir entregas concretas antes da COP31.

Segundo a Presidência da conferência, o multilateralismo climático precisa operar em “duas velocidades complementares”: manter o consenso como base do direito internacional, mas ao mesmo tempo ampliar ações práticas por meio de coalizões capazes de mobilizar financiamento, implementar soluções e expandir iniciativas em escala. O engajamento em Mumbai também busca dar continuidade aos resultados alcançados em Belém (PA), sede da COP30, e aprofundar a articulação entre governos e atores não estatais.

A participação brasileira no evento ocorre após reuniões realizadas em Istambul entre as Presidências da COP30 e da COP31, que reforçaram a cooperação e a coordenação entre as equipes responsáveis pelos preparativos. A COP31 será realizada em Antália, na Turquia, entre 9 e 20 de novembro de 2026, sob liderança de Murat Kurum, ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudança do Clima do país.

Ao longo de 2026, a Presidência da COP30 deverá trabalhar em colaboração com Kurum, com os Campeões Climáticos de Alto Nível — Dan Ioschpe (COP30) e Samed Ağırbaş (COP31) — e também com Chris Bowen, ministro de Mudança do Clima e Energia da Austrália, que presidirá as negociações da COP31. O objetivo declarado é consolidar o que foi aprovado em Belém e acelerar o avanço coletivo no âmbito do Acordo de Paris.

Painel em Mumbai destacará iniciativas lançadas em Belém

Durante a programação da Mumbai Climate Week, a Presidência da COP30 será coorganizadora da sessão “Road from COP30: Connecting Mumbai to Global Climate Action”, marcada para o dia 19 de fevereiro. O painel será realizado em parceria com os Campeões Climáticos de Alto Nível, o Project Mumbai e a organização do evento, com foco em iniciativas consideradas de alto impacto lançadas durante a COP30.

A proposta é apresentar projetos que vêm impulsionando a ação climática na Índia e discutir mecanismos inovadores criados na conferência de Belém, como o Acelerador de Implementação Global e a Missão 1,5°C, concebidos para acelerar a entrega de soluções.

O diretor de Estratégia e Alinhamento da COP30, Túlio Andrade, afirmou que o novo mecanismo adotado na conferência brasileira prioriza ações capazes de ganhar escala com rapidez.

“O Acelerador Global de Implementação adotado na COP30 prioriza ações com maior potencial de escala e velocidade no combate à mudança do clima, incluindo a redução de emissões de metano e a remoção de carbono por meio de soluções baseadas na natureza”, afirmou.

Segundo ele, o instrumento também busca apoiar países na construção e execução de compromissos climáticos nacionais.

“Ao elevar dimensões centrais da Agenda de Ação, o GIA apoia os países tanto no desenho quanto na implementação de suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) e Planos Nacionais de Adaptação (NAPs), sendo um passo importante no fortalecimento do multilateralismo por meio da entrega de resultados”, acrescentou.

Campeões climáticos ampliam mobilização fora das negociações oficiais

Outro eixo da estratégia da COP30 é fortalecer a atuação dos Campeões Climáticos de Alto Nível, responsáveis por mobilizar empresas, instituições financeiras, cidades, estados, juventude e sociedade civil dentro da Agenda de Ação. A Presidência avalia que a recente nomeação de um novo campeão climático reforça a responsabilização de múltiplos atores fora das salas formais de negociação.

A diretora da Agenda de Ação da Presidência da COP30, Bruna Cerqueira, destacou que a COP30 promoveu uma reorganização estrutural do tema.

“Na COP30, ocorreu uma mudança decisiva: a Agenda de Ação foi reestruturada em torno de seis eixos temáticos orientados pelas conclusões do primeiro Balanço Global (GST)”, afirmou.

Ela ressaltou que o foco agora está em consolidar esse modelo em eventos internacionais e fóruns estratégicos.

“A prioridade agora é garantir que essa arquitetura esteja enraizada nas Semanas do Clima e em outros fóruns relevantes, atuando em sinergia com o Acelerador de Implementação Global para avançar na implementação do Acordo de Paris”, completou.

Seis áreas temáticas orientam alinhamento das Semanas do Clima

A Presidência da COP30 também tem incentivado que as Climate Weeks adotem como referência o primeiro Balanço Global (GST), estruturado em seis grandes áreas temáticas consideradas essenciais para transformar compromissos políticos em medidas práticas. Os eixos apontados são:

transição em energia, indústria e transportes

proteção de florestas, oceanos e biodiversidade

transformação da agricultura e dos sistemas alimentares

fortalecimento da resiliência de cidades, infraestrutura e recursos hídricos

promoção do desenvolvimento humano e social

fortalecimento de meios de implementação, com foco em financiamento, tecnologia e capacitação

A expectativa é que esse alinhamento ajude a transformar metas climáticas em ações concretas e coordenadas entre governos, setor privado e sociedade civil.

Agenda inclui encontros sobre prioridades para o Sul Global e cooperação Índia-Brasil

A presença da Presidência da COP30 em Mumbai também prevê participação em debates sobre os próximos passos após a conferência realizada em Belém. No dia 17 de fevereiro, a delegação participou do evento “After COP30 — What Next?: A Multi-Stakeholder Dialogue on Priorities for India & the Global South”, organizado pela India Climate Collaborative.

Nesta quarta-feira (18), ocorrem as India-Brazil Conversations, também sob coordenação da India Climate Collaborative em parceria com o iCS. Estão previstas três sessões paralelas voltadas para agricultura e restauração de terras, infraestrutura pública digital e comércio com descarbonização industrial.

O encerramento da participação será no dia 19 de fevereiro, com o painel interativo que conectará as iniciativas da COP30 às ações climáticas em curso na Índia, ampliando o envolvimento de governos subnacionais, empresas e sociedade civil na implementação de soluções alinhadas ao Acordo de Paris.