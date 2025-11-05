Juiz de Fora ganha prêmio internacional por políticas climáticas inovadoras

247 - A cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, recebeu o prêmio Local Leaders Awards 2025, concedido pela Bloomberg Philanthropies durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, realizado nesta terça-feira (4) no Rio de Janeiro. A premiação reconheceu as ações da administração municipal na área de sustentabilidade e transição energética.

De acordo com a Bloomberg Philanthropies, o prêmio é concedido a governos locais que se destacaram nos últimos três anos na implementação de políticas de enfrentamento às mudanças climáticas. A iniciativa é realizada em parceria com a C40 Cities, rede internacional que reúne cidades comprometidas com a redução de emissões e o desenvolvimento sustentável.

Representada pela prefeita Margarida Salomão (PT-MG), Juiz de Fora foi vencedora na categoria “Transição Energética e Edificações Inteligentes”. Em discurso durante a cerimônia, Margarida afirmou que o prêmio representa um reconhecimento global do trabalho realizado pela cidade.

“Esse é um reconhecimento mundial. Estamos entre as principais cidades brasileiras e do mundo — como Pequim e Oslo — que são referência pelo compromisso com a sustentabilidade. É um motivo de orgulho para Juiz de Fora”, disse a prefeita.