MST lidera a Cúpula dos Povos e pede soluções 'mais ambiciosas' aos desafios climáticos globais

247 - Em evento autônomo e independente que ocorre em paralelo à programação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) se reunirá com uma delegação de milhares de pessoas, em conjunto aos movimentos populares e organizações sociais do Brasil e de todo o mundo, exigindo soluções que partam do povo para os grandes desafios climáticos globais.

O MST e os demais movimentos se encontrarão para a Cúpula dos Povos, na Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, no Pará, entre os dias 12 a 16 de novembro.

A Cúpula dos Povos tem como principal objetivo pressionar e convencer o governo brasileiro a liderar a proposição de metas mais ambiciosas para a redução da temperatura global.

Segundo os organizadores do evento, as cúpulas de chefes de Estado na COP30, que antecedem a Cúpula dos Povos, proporão soluções consideradas "falhas e insuficientes", de acordo com um comunicado do MST.

A expectativa da Cúpula dos Povos é reunir cerca de 15 mil pessoas durante os cinco dias de evento, incluindo líderes de coletivos de mulheres, indígenas, camponeses, quilombolas, negros, juventude, LGBTQIAPN+, ambientalistas, sindicalistas e movimentos de defesa dos direitos humanos.