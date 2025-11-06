COP30: Lula critica 'insegurança, desconfiança e lógica da soma zero na ordem internacional'

247 - Durante a abertura da Plenária Geral da COP30, realizada nesta quinta-feira (6) em Belém (PA), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um discurso contundente em defesa da Amazônia e do fortalecimento do multilateralismo global. Diante de chefes de Estado e líderes internacionais, Lula destacou que “os olhos do mundo se voltam para Belém com imensa expectativa”, ressaltando o simbolismo da conferência ocorrer, pela primeira vez, “no coração da Amazônia”.

De acordo com o pronunciamento oficial, publicado pelo Palácio do Planalto, o presidente afirmou que o retorno da Convenção do Clima ao país — mais de 30 anos após a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro — representa um momento de renovação e responsabilidade compartilhada. “Aqui habitam milhares de espécies de plantas e animais que compõem o bioma mais diverso da Terra. Aqui residem milhões de pessoas e centenas de povos indígenas cujas vidas são atravessadas pelo falso dilema entre prosperidade e preservação”, declarou.

Lula destacou ainda o papel dos povos da região amazônica na proteção ambiental e cobrou das nações desenvolvidas ações concretas em favor da preservação do planeta. “É justo que seja a vez dos amazônidas de indagar o que está sendo feito pelo resto do mundo para evitar o colapso da sua casa”, afirmou, em tom crítico.

O presidente lembrou que 2025 marca uma década do Acordo de Paris e avaliou que o pacto “se tornou o espelho das maiores qualidades e limitações da ação multilateral”. Ele enfatizou que o acordo foi fundamental para afastar previsões alarmantes de aumento de até cinco graus na temperatura média global até o fim do século, ressaltando que “a mobilização coletiva gera resultados”.

Apesar dos avanços, Lula alertou que o regime climático enfrenta desafios políticos e econômicos. “O regime climático não está imune à lógica da soma zero que tem prevalecido na ordem internacional. Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum a longo prazo”, criticou.

A Cúpula do Clima de Belém, conhecida como COP30, reúne representantes de quase 200 países para debater soluções de mitigação, financiamento e adaptação às mudanças climáticas. O evento marca a primeira vez que uma conferência global da ONU sobre o tema acontece em plena floresta amazônica, reforçando o papel do Brasil como protagonista nas discussões ambientais e diplomáticas