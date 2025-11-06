Lula reforça parceria estratégica com a China em encontro com Ding Xuexiang

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu na quarta-feira (5), em Belém (PA), o vice-primeiro-ministro da China, Ding Xuexiang, enviado especial do presidente Xi Jinping, em reunião realizada às vésperas da abertura oficial da Cúpula de Líderes da COP30. O encontro reforçou o alinhamento diplomático entre Brasil e China na agenda ambiental e de desenvolvimento sustentável, além de aprofundar os laços estratégicos entre os dois países.

Ding Xuexiang transmitiu o apoio do governo chinês à presidência brasileira da COP30 e expressou votos de sucesso para o evento, que se inicia nesta quinta-feira (6). O vice-primeiro-ministro destacou o “excelente momento das relações bilaterais” e ressaltou a recente elevação do vínculo entre os dois países para o status de Comunidade de Futuro Compartilhado por um Mundo mais Justo e um Planeta mais Sustentável.

Cooperação em meio ambiente e inovação tecnológica

Durante o encontro, Lula apresentou ao representante chinês detalhes das principais iniciativas brasileiras que serão apresentadas durante a COP30, com destaque para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) — uma proposta que combina remuneração a investidores e geração de renda a países que preservam suas florestas. O presidente também enfatizou o Compromisso de Belém, meta que prevê quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035.

Além da agenda ambiental, o diálogo incluiu a identificação de sinergias entre os planos de desenvolvimento de Brasil e China. Segundo o governo brasileiro, os dois países mapearam mais de 50 projetos de cooperação nos últimos doze meses, abrangendo áreas como infraestrutura, energias renováveis, inteligência artificial, semicondutores, satélites, finanças e saúde.

Avanço nas relações Sul-Sul

Lula e Ding Xuexiang também defenderam o fortalecimento das relações entre a China e o Mercosul, especialmente durante a presidência brasileira do bloco. Ambos concordaram que o diálogo ampliado entre os países emergentes é fundamental para promover um comércio mais equilibrado e políticas sustentáveis de longo prazo.

Outro ponto abordado foi a preparação para a 8ª Sessão Plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN), prevista para ocorrer no Brasil em 2026. O encontro deverá consolidar novas parcerias bilaterais e aprofundar o intercâmbio tecnológico e científico entre as duas nações.