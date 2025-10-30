Revista Time coloca Lula entre os 100 líderes climáticos mais influentes

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi incluído pela revista norte-americana Time na lista dos 100 líderes climáticos mais influentes do mundo em 2025. A publicação reconhece o papel do governo brasileiro na retomada das políticas ambientais e no fortalecimento da liderança internacional do país em temas ligados à sustentabilidade. A informação foi divulgada originalmente pela revista Exame.

De acordo com a Exame, a Time destacou os resultados obtidos na redução do desmatamento na Amazônia, o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre — destinado à preservação de ecossistemas — e a mobilização de diferentes setores da economia para conter as emissões de gases de efeito estufa. Esses fatores, segundo a publicação, contribuíram para que o Brasil voltasse a ocupar um papel de destaque na governança climática global.

A Time também apontou desafios, entre eles a recente autorização concedida pelo Ibama à Petrobras para explorar petróleo na Margem Equatorial, região da Foz do Amazonas. A decisão reacendeu questionamentos sobre a coerência entre o discurso ambiental e as ações do governo em relação à transição energética.

Além de Lula, o diplomata André Corrêa do Lago, presidente da COP30, também foi incluído na lista por sua capacidade de articulação internacional. “A única maneira de resolver questões importantes é por meio da cooperação”, declarou à Time. “Mas o contexto internacional é bastante complexo.” O embaixador é reconhecido por incentivar a transparência nos compromissos climáticos e buscar consenso entre países em um cenário global fragmentado.

Outros brasileiros citados são a pesquisadora Mariangela Hungria, da Embrapa, laureada pelo Prêmio Mundial de Alimentação, e o DJ Alok, homenageado na categoria “Catalisadores” por seu trabalho com comunidades indígenas na Amazônia.