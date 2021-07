24J: mais de 400 atos confirmados contra o governo Bolsonaro neste sábado

Segundo os organizadores, são 426 atos confirmados, em 405 cidades e 15 países. Com 294 manifestações marcadas na quarta-feira, 21, houve aumento de 132 atos em 24 horas edit

247 - Diante da profunda crise do governo Jair Bolsonaro, foram confirmados, em 24 horas, novos 132 atos por “Fora Bolsonaro, Vacina no Braço e Comida no Prato” nesta quinta-feira, 22. Segundo os organizadores, são 426 atos, em 405 cidades e 15 países, confirmados para este sábado, 24 de julho.

Esta é a quarta mobilização da campanha nacional, depois de 29 de maio, 14 de junho e 3 de julho.

Isolado e em baixa nas pesquisas, o governo de Jair Bolsonaro já tem recorrido ao Centrão para tentar sobreviver, diante das fortes denúncias de corrupção na gestão da pandemia do coronavírus.

Confira os locais das manifestações

Norte

AC - Rio Branco - Gameleira | 15h

AM - Itacoatiara - Mirante (ao lado da Pizzaria Panorama) | 16h30

AM - Manaus - Praça da Saudade | 15h

AP - Macapá - Praça da Bandeira | 16h

PA - Altamira - Em frente Celpa/Equatorial | 8h

PA - Barcarena - Sindiquimicos | 10h

PA - Bragança - Praça da Bandeira | 8h

PA - Belém - Praça da República | 8h

PA - Itaituba - Residencial Wirlande Freire, quadra 40 Nº 971 | 14h

PA - Marabá - Praça da Z30, Orla | 16h

PA - Santarém - Praça São Sebastião | 16h

RO - Ariquemes - Espaço Alternativo | 9h

RO - Guajará-Mirim - Parque Circuito | 9h

RO – Ji-Paraná – Casa do Papai Noel | 8h30

RO – Porto Velho – Praça do CEU da zona leste, rua Antônio Fraga Moreira, 8250 | 8h30

RO – Porto Velho – Campo Florestão na Av. Jatuarana | 16h

RR - Boa Vista - Praça Germano Sampaio (Pintolândia) | 9h

TO - Carreata Miracema - Parque de Exposição Agropecuária | 8h

TO - Palmas - Posto Trevo (Taquaralto) | 8h

Nordeste

AL - Arapiraca - Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Primavera) | 9h

AL - Delmiro Gouveia - Praça do Coreto | 9h

AL - Maceió - Praça Multieventos - Pajuçara | 9h

AL - Palmeira dos Índios - Praça da Igreja São Cristovão | 9h

AL - União dos Palmares - Rua XV de Novembro (semáforo Globo) | 9h

BA - Alagoinhas - Praça Ruy Barbosa | 09h

BA - Amargosa - Praça dos Correios | 9h

BA - Barreira - Praça Castro Alves | 9h

BA - Cachoeira - Caminhada Av. 25 de Junho | 9h

BA - Cruz das Almas - Praça Senador Temístocles (em frente à prefeitura) | 9h

BA - Eunápolis - Praça do Pequi (Com arrecadação de alimentos) | 8h

BA - Feira de Santana - Em frente à Prefeitura | 9h

BA - Ilhéus - Praça Misael Tavares (em frente ao Estádio) | 9h

BA - Ipiaú - Honório | 10h

BA - Itabuna - Jardim do Ó | 9h

BA - Itapetininga - Em frente a prefeitura | 9h30

BA - Jacobina - Praça Rio Branco | 18h

BA - Jequié - Praça Luis Viana | 9h

BA - Paulo Afonso - Igreja N.Sra do Perpétuo Socorro | 9h

BA - Porto Seguro - Trevo do Cabral | 15h

BA - Ribeira do Pombal - Praça da Juventude | 17h

BA - Salvador - Campo Grande até Praça Municipal | 10h

BA - Santa Cruz Cabrália - Monumento do Indio, Coroa Vermelha | 9h

BA - Santo Antonio de Jesus - Carreata Estádio S.A de Jesus | 14h

BA - Ribeira do Pombal - Carreata e Motocada Praça da Juventude | 16h

BA - Serrinha - Praça Centenário | 9h

CE - Baturité - Praça da Matriz | 8h

CE - Caucaia - Praça da Matriz | 8h

CE - Crateús - Carreata pela cidade | 17h

CE - Fortaleza - Praça Portugal | 15h

CE - Icó - Teatro da Ribeira dos Icós | 16h

CE - Iguatu - Praça das Crianças | 16h

CE - Itaiçaba – Carro de Som e faixas Mercado Público | 9h

CE - Juazeiro do Norte - Região do Cariri - Rua São Pedro | 8h

CE - Maracanaú – Praça da Estação | 16h

CE - Morada Nova - Praça Eduardo Girão (Girilândia) | 7h30

CE - Pentecoste - Praça do CSU | 17h30

CE - Quixadá - Praça José de Barros | 8h

CE - Tianguá - Panfletaço na Praça dos Eucaliptos | 8h

MA - Açailândia - Praça do Pioneiro | 18h30

MA - Bacabal - Praça Catulo da Paixão Cearense | 8h

MA - Imperatriz | Praça de Fátima | 9h

MA - São Luís - Praça Deodoro | 9h

MA - Pinheiro - Praça José Sarney | 8h

PB - Campina Grande - Praça da Bandeira | 8h30

PB - Cajazeiras - Ato Público - Praça das Oiticicas | 9h

PB - João Pessoa - Carreata e Caminhada Mercado Publico de Mangabeira, Rumo a Praça da Paz - Bancários | 9h

PB - Patos - Praça João Pessoa (CEPA) | 8h

PB - Sousa - Praça ao lado da Estação Ferroviária | 7h

PE - Arco Verde - Praça da Bandeira | 9h

PE - Belém de São Francisco - Praça das Calcinhas | 15h

PE - Bezerros - Anfiteatro atrás da Igreja da Matriz | 9h

PE - Caruaru - Frente do INSS | 9h

PE - Escada - Praça do Agricultor | 09h30

PE - Garanhuns - Fonte Luminosa | 9h

PE - Goiania - Inicio do ato na Igreja dos pretos velhos | 7h

PE - Igarassu - Pracinha Saramandaia | 15h

PE - Palmares - Praça Paulo Paranhos | 9h

PE - Petrolândia - Polo e STR | 7h30

PE - Petrolina - Praça da Catedral | 9h

PE - Recife - Praça do Derby | 10h

PE - Santa Cruz do Capibaribe - Coreto da Av. Padre Zuzinho (Centro) | 14h30

PE - São José do Egito - Ato unificado Sertão do Pajeú na Feira Livre Central | 8h

PE - Serra Talhada - Pátio da Feira | 10h

PE - Vitória de Santo Antão - Em frente ao Banco do Brasil | 9h30

PI - Altos - Praça Cônego Honório | 8h

PI - Floriano - Praça Coronel Borges | 8h

PI - Piripiri - Praça da Bandeira | 9h

PI - Teresina - Praça Rio Branco (Centro) | 8h

PI - Parnaiba - Av. Pinheiro Machado x Samuel Santos | 16h

PI - Picos - Praça Félix Pacheco (Centro) | 7h30

PI - São Raimundo Nonato - Praça do Relógio

RN - Caicó - Praça de Alimentação | 7h30

RN - Ceará-Mirim – Concentração para carreata na Igreja Matriz | 7h30

RN - Extremoz - Em frente a Câmara Municipal | 15h30 (Ato em 23/07)

RN - João Câmara - Praça Baixa-Verde | 8h

RN – Macau – feira da Praça Central | 8h

RN - Montanhas - Aguardando local | 8h

RN - Mossoró - Praça Arte da Terra até a Praça do Pax | 9h

RN - Natal - Midway | 15h

RN - Pureza - Comunidade de Olho D'água | 19h (Ato em 31/07)

RN - Pureza - Distrito de Cana Brava - Feira livre| 6h (Ação em 1/08)

RN - Pureza - Distrito de Bebida Velha | 9h (Ato em 01/08)

RN - Parnamirim - Praça Paz de Deus (Centro) | 9h

SE - Aracaju - Praça do Leite Neto (Av. Hermes Fontes/Palácio do Governo) | 14h

Centro Oeste

DF - Brasília - Museu Nacional | 15h

GO - Anápolis - Praça Americana do Brasil | 9h40

GO - Anápolis - Praça Dom Emanuel | 10h

GO - Aparecida de Goiânia - Carreata Terminal Veiga Jardim | 9h

GO - Cidade de Goiás - Carreata Praça do Chafariz | 9h30

GO - Catalão - Praça Getúlio Vargas | 9h

GO - Ipameri - Carreata Praça da COAB | 15h30

GO - Iporá - Lago Pôr do Sol | 9h

GO - Jataí - Centro Cultural Dom Benedito Dominos Cóscia | 8h30

GO - Goianésia - Avenida Ulisses Guimarães | 15h

GO - Goiânia - Praça do Trabalhador | 9h

MS - Aquidauana - Praça dos Estudantes | 9h

MS - Campo Grande - Praça do Rádio | 9h

MS - Corumbá - Praça Central | 9h

MS - Jardim - Praça do Encontro (Calçadão) | 9h30

MS - Ponta Porã - Minhocão (Antiga Praça Lício Borralho) | 8h

MS - Nova Andradina - Praça do Museu | 9h

MT - Barra do Garça - Praça Sebastião Jr. | 8h30

MT - Cuiabá- Carreata concentração na UFMT | 9h

MT - Cuiabá - ato na Praça Alencastro | 15h

MT - Juína - Praça da Bíblia | 17h30

MT - Rondonópolis - Parque Universitário em frente ao Senai | 15h

MT - Tangará da Serra - Rotatória do Cristo Redentor | 8h

Sudeste

ES - Colatina - Praça Sol Poente | 10h30

ES - Marataízes - Rotatória da Barra | 15h

ES - São Mateus - BR 101 Canteiro Central entrada do Bairro Vila Nova | 10h

ES - Vitória - Praça Jucutuquara (IFES de Vitória) | 14h

MG - Alfenas - Praça Getúlio Vargas | 9h

MG - Almenara - Praça do Bairro São Pedro | 8h30

MG - Araguari - Praça Farid Nader | 8h30

MG - Araxá - Estádio Fausto Alvim | 9h

MG - Barbacena - Praça do Rosário | 10h

MG - Belo Horizonte - Praça da Liberdade | 13h30

MG - Brumadinho - Av. Vigilato Braga esquina com Quintino Bocaiúva | 9h

MG - Betim - Viaduto Jacintão | 8h30

MG - Campo Belo - Pç dos Expedicionários | 10h

MG - Cataguases - Praça Catarina | 8h30

MG - Caxambu - Poliesportivo Jorge Cury | 8h30

MG - Conselheiro Lafaiete - Prefeitura | 13h

MG - Diamantina - Praça do Mercado Velho | 14h

MG - Divinópolis - Rua São Paulo | 9h

MG - Extrema - Praça Coronel Simeão (em frente à escola Odete Valadares) | 11h

MG - Governador Valadares - Praça do Emigrante (Shopping) | 9h

MG - Formiga - Praça Ferreira Pires | 10h

MG - Frutal - Concha acústica do Calçadão | 9h30

MG - Itabira - Rodoviária - 10h

MG - Itabirito - Prefeitura | 9h

MG - Itajubá – Praça Wenceslau Braz | 10h

MG - Itaúna - Praça da Matriz | 9h

MG - Jampruca - Igreja Católica | 9h

MG - Januária - Antigo depósito da Coca Cola | 8h

MG - Jequitinhonha - Banco do Brasil | 7h30

MG - Juiz de Fora - Parque Halfeld | 10h

MG - Lavras – Praça Dr. Augusto Silva | 10h

MG - Leopoldina - Praça General Osório | 10h

MG - Mariana - Centro de Convenções | 9h

MG - Montes Claros- Praça da Catedral | 9h

MG - Muriaé - Antiga Prefeitura | 11h30

MG - Nova Era - Rotatória da Rua Itabira com a MG - Gov. Valadares | 9h

MG - Nova Lima - Praça Bernardino de Lima | 10h

MG - Ouro Branco - Av. Mariza | 9h

MG - Ouro Preto - Alto da Cruz | 9h30

MG - Passos - Estação Cultura | 16h30

MG - Patos de Minas - Praça do Coreto | 09h

MG - Patrocínio - Praça Santa Luzia | 15h

MG - Pirapora - Praça Cariris | 9h30

MG - Poços de Caldas – Estação Cultura | 16h

MG - Poços de Caldas – Praça José Affonso Junqueira | 16h

MG - Ponte Nova - Praça Palmeiras | 9h

MG - Raposos - Praça da Estação | 19h

MG - Ribeirão da Neves - Praça de Neves | 9h30

MG - Santa Bárbara - Praça Leste de Minas | 10h

MG - Santos Dumont – Praça Cesário Alvim | 10h30

MG - São Sebastião do Paraíso - Casa da Cultura | 15h

MG - São João del Rei - Praça Matozinhos | 10h

MG - São Lourenço - Praça Brasil | 17h

MG - Serra do Cipó – Pracinha do Cipó | 10h

MG - Sete Lagoas - Praça Tiradentes | 9h

MG - Ribeirão da Neves - Praça de Neves | 9h30

MG - Timóteo - Fundação Aperam | 8h30

MG - Tiradentes – Em frente à Matriz | 9h

MG - Tumiritinga - Praça da Igreja Matriz | 9h

MG - Ubá - Praça Guido | 13h

MG - Uberaba - Praça Rui Barbosa | 10h30

MG - Uberlândia - Praça Ismene Mendes (Antiga Tubal Vilela) | 9h30

MG - Viçosa - 04 pilastras da UFV | 09h30

MG - Visconde do Rio Branco - Praça 28 de setembro | 10h

RJ - Angra dos Reis - Praça do Papão no Centro | 10h

RJ - Armação de Búzios - Praça da Escola Nicomedes (Em frente ao Porto da Barra) | 16h

RJ - Barra Mansa - Concentração em frente ao Bramil |10h30

RJ - Barra de São João - Praça As Primaveras | 10h

RJ - Barra do Piraí - Praça Nilo Peçanha | 9h

RJ - Búzios - Praça da Escola Nicomedes (Em frente ao Porto da Barra) | 16h

RJ - Cachoeiras de Macacu - Passeata Praça Duque de Caxias (Caixa Econômica) em direção à Prefeitura | 9h

RJ - Campos - Praça São Salvador | 10h

RJ - Macaé - Praça Veríssimo de Melo | 9h30

RJ - Magé - Praça Nilo Peçanha (Prefeitura) | 10h

RJ - Miguel Pereira - Em frente à Fornemat | 12h

RJ - Nova Friburgo - Praça Getúlio Vargas | 14h

RJ - Nova Iguaçu - Praça dos Direitos Humanos via Light | 10h

RJ - Nova Iguaçu - Praça Rui Barbosa (Em frente ao Banco do Brasil) | 15h30 (Ato em 23/07)

RJ - Paty dos Alferes - Praça do Fórum | 10h

RJ - Petrópolis - Praça da Inconfidência | 11h

RJ - Resende - Mercado Popular | 10h

RJ - Rio das Ostras - Carreata Escola Municipal Cidade Praiana | 8h

RJ - Rio das Ostras - Ato Praça Bangu | 10h

RJ - Rio de Janeiro - Monumento Zumbi | 10h

RJ - São Fidélis - Praça Guilherme Tito de Azevedo | 9h30

RJ - Teresópolis - Carreata na Praça do Sakura | 9h

RJ - Teresópolis - Caminhada Calçada da Fama | 9h

RJ - Três Rios - São Sebastião | 16h

RJ - Valença - Jardim de Cima | 9h30

RJ - Vassouras - Praça Eufrásia Teixeira Leite |10h

RJ - Volta Redonda - Praça do Cantinho (Embaixo do Viaduto perto do Auê House) Av. Amaral Peixoto | 9h30

SP - Americana - Praça Comendador Müller | 9h

SP - Araçatuba - Praça Ruy Barbosa | 10h

SP - Araraquara - Praça Santa Cruz | 10h

SP - Araraquara - Carreata com saída da Praça Scalamandré Sobrinho | 14h

SP - Arujá - Praça Dalila Barbosa | 10h30

SP - Avaré - Largo do Mercado | 10h

SP - Barueri – Ato no Boulevard de Barueri | 13h

SP - Bauru - Passeata Praça Rui Barbosa | 9h

SP - Botucatu - Emílio Pedutti | 15h

SP - Cajamar - Pontilhão da Jordanésia | 9h

SP - Campinas - Largo do Rosário | 10h

SP - Cananéia - Praça Martim A. de Souza | 15h

SP - Caraguatatuba - Praça Cândido Mota | 15h

SP - Carapicuíba - Cohab II, Feira da Av. Brasil com Escola Edgar de Moura Bitencourt | 10h

SP - Cotia - Praça Joaquim Nunes (ao lado do Cemitério) | 13h

SP - Cubatão - Parque Anilinas (em frente ao Banco do Brasil) | 9h

SP - Cunha - Praça do Rosário | 10h

SP - Diadema – Faixaço saída de frente do Sindema (Av. Antônio Piranga, 1156 - Centro) | 10h

SP - Fernandopolis - Praça da Matriz | 10h

SP - Franca - Carreata Parque Fernando Costa até o Terminal Central de De Integração | 10h

SP - Guaratinguetá - Praça Treze de Maio |10h

SP - Guarulhos - Praça Tereza Cristina | 13h

SP - Ibitinga - Praça João Abrão | 15h

SP - Ilha Bela - Praça da Mangueira | 15h

SP - Indaiatuba - Av. Francisco de Paula Leite em frente ao Portão 4 SESI | 14h

SP - Itanhaém - Calçadão da Praça Narciso Andrade | 10h

SP - Itapeva - Praça Anchieta | 10h30

SP - Itapetininga - Em frente à Prefeitura | 9h30

SP - Itaquaquecetuba - Praça Padre João Alvares - centro | 10h

SP - Itatiba - Praça da Bandeira | 10h

SP - Jacareí - Pátio dos Trilhos | 9h30

SP - Jaguariúna - Praça da Matriz | 10h

SP - Jandira - Ato na Estação de Trem de Jandira | 10h

SP - Jundiaí - Em frente à Câmara Municipal | 9h30

SP - Hortolândia - Praça São Francisco de Assis, em frente a igreja matriz da Vila Real | 18h30 (ato em 23/07)

SP - Hortolândia - Em frente à delegacia (Pq dos Pinheiros) | 9h

SP - Leme - Praça Maria Joaquina Av. 29 de agosto, 27 | 10h

SP - Lençois Paulista - Concha Acústica |15h

SP - Limeira - Praça Toledo de Barros | 10h

SP - Lorena - Praça Arnolfo Azevedo | 9h

SP - Mairiporã - Praça do Rosário | 10h

SP - Marília - Bicicletada - Praça da Emdurb | 9h

SP - Marília - Na ilha da Galeria Atenas | 10h

SP - Mogi das Cruzes - Largo do Rosário | 9h30

SP - Osasco - Largo de Osasco em frente à Estação CPTM | 12h30

SP - Paulínia - Av. José Paulino (em frente a Igreja São Bento) | 9h

SP - Peruibe - Praça Flórida (ao lado do Mc Donald's) - 10h

SP - Pindamonhangaba - Praça 7 de Setembro (Com arrecadação de alimentos e agasalhos) | 9h

SP - Piracaia - Praça do Rosário | 15h

SP - Piracicaba - TCI Terminal Central de Integração | 10h

SP - Piraju - Praça Ataliba Leonel | 15h

SP - Praia Grande - Pça Dr. Roberto Andraus - OCIAN | 10h

SP – Presidente Prudente – Ato em frente ao antigo Procon (Rua Júlio Tiezzi) | 9h30

SP - Registro - Praça dos Expedicionários | 15h

SP – Ribeirão Pires – Ato de esquenta pra Paulista entre a estação e a Rodoviária | 13h

SP - Ribeirão Preto - Esplanada Teatro Pedro II | 9h

SP - Rio Claro - Praça Dalva de Oliveira | 15h

SP - Salto - Praça XV | 9h30

SP - Santos - Ato Unificado Baixada Santista Pça Independência | 16h

SP - São Bernardo - Praça da Matriz | 10h

SP - São Sebastião - Em frente ao Santander (*Aguardando Infos)

SP - São Carlos - Mercadão | 10h

SP - São José do Rio Preto - Avenida Andaló (em frente à Prefeitura) | 15h

SP - São José dos Campos - Praça Afonso Pena | 9h

SP - São Luiz do Paraitinga - Carreata saindo do Bairro do Orris | 15h

SP - São Paulo - Masp | 15h

SP - São Roque - Largo dos Mendes | 10h

SP – Serra Negra – Carreata com saída na Casco de Ouro | 13h30

SP – Sorocaba – Praça Coronel Fernando Prestes (Catedral) | 10h

SP - Sumaré - Av. Júlia Vasconcelos Bufarah, rua da estação de trem | 17h (ato em 23/07)

SP - Suzano - Rua Emília Barradas Simões, 33 - Cidade Miguel Badra (próximo ao mercado Pacheco) | 10h

SP - Taubaté - Av. do Povo (Bolsão - com arrecadação de alimentos e roupas) | 9h

SP - Ubatuba -Estátua do Caiçara- Trevo | 16h

SP - Valinhos - Prefeitura | 8h

SP - Vinhedo - Praça Sant´Anna |10h30

SP - Votuporanga - Concha Acústica |10h

Sul

PR - Antonina - Rua XV de Novembro (próximo a Rodoviária) | 10h

PR - Apucarana - Av. Curitiba | 10h

PR - Cascavel - Em frente a Catedral | 14h30

PR - Curitiba - Praça Santos Andrade | 14h

PR - Dois Vizinhos - Praça Ari Muller |16h

PR - Francisco Beltrão - Praça Central | 9h

PR - Foz do Iguaçu - Praça da Paz | 11h

PR - Guarapuava - Praça Cleve |10h30

PR - Iporã - Lago Pôr do Sol | 9h

PR - Irati - Parque Aquático | 15h

PR - Londrina - Teatro Ouro Verde | 15h

PR - Maringá - Praça Raposo Tavares | 14h

PR - Matinhos - Ato na Rotatória (com arrecadação de alimentos) | 14h

PR - Paranaguá - Praça dos Leões (Centro) | 14h

PR - Pato Branco- Praça da Matriz | 14h

PR - Pinhais - Prefeitura | 15h

PR - Ponta Grossa - Praça Barão de Guaraúna | 15h

PR - Pontal do Paraná - carreata Pontal do Sul em direção à praia de leste | 10h

PR - Toledo- Jardim Copagro | 10h

PR - Umuarama - Praça Arthur Thomas | 15h

SC - Araranguá - Relógio do Sol | 10h

SC - Balneário Camboriú - Ato Regional - Praça Almirante Tamandaré | 15h

SC - Blumenau - Praça Dr. Blumenau | 15h

SC - Brusque - Ponte Estaiada | 10h

SC - Concórdia - Esquina da Dr. Maruri com calçadão - 15h

SC - Criciúma - Rua da Arquibancada (ao lado do Parque das Nações) | 9h30

SC - Chapecó - Em frente à Catedral | 14h

SC - Corcórdia - Esquina Dr Maruri com Calçadão | 15h

SC - Florianópolis - Largo da Alfândega | 13h

SC - Garopaba - R. Álvaro E dos Santos | 15h

SC - Jaraguá do Sul - Praça Ângelo Piazera | 9h

SC - Joinville - Praça da Bandeira | 9h30

SC - Lages - Praça João Costa (Calçadão) | 10h

SC - Laguna - Cais do Porto | 9h30

SC - Lebon Régis – Trevo da entrada da cidade | 10h

SC - Mafra - em frente aos Correios | 17h30

SC - Rio do Sul - Praça da Catedral | 9h30

SC - São Francisco do Sul - em frente à Igreja Matriz | 14h30

SC - São Miguel do Oeste - Trevo de acesso a Maravilha |10h

SC - Tubarão - Praça da Igreja (Matriz das Oficinas) | 14h

SC - União da Vitória - Praça Coronel Amazonas | 15h

RS - Alegrete - Praça Nova | 14h30

RS - Alvorada - Parada 43 | 9h

RS - Arroio do Sal - Calçadão| 15h

RS - Bagé - Praça do Coreto | 14h30

RS - Balneário Pinhal - Praça Cidadão | 10h

RS - Bento Gonçalves - Praça Vico Barbieri | 9h30

RS - Caçapava do Sul - Praça do Noca | 14h

RS - Cachoeira do Sul - Praça José Bonifácio | 14h

RS - Cachoeirinha – em frente à Caixa Econômica Federal | 10h

RS - Camaquã - Esquina Democrática | 9h

RS - Campo Bom – Praça João Blos | 10h

RS - Canela – Parque do Palácio | 15h30

RS - Canoas – Praça do Avião | 10h

RS - Capão da Canoa - em frente à Caixa Econômica Federal | 14h

RS - Carazinho - Praça Albino Hilebrand | 10h

RS - Caxias do Sul - Praça das Feiras | 13h30

RS - Cruz Alta - em frente à Câmara Municipal | 10h

RS - Encruzilhada do Sul - Panfletagem centro da cidade | 10h

RS - Frederico Westphalen – Praça da Matriz | 9h30

RS - Garibaldi – Esquina da Buarque com a Independência | 9h30

RS - Gravataí – em frente à Prefeitura | 10h

RS - Guaíba - em frente à Prefeitura | 10h

RS - Ibirubá - Monumento ao Imigrante | 15h

RS - Igrejinha - em frente à Prefeitura | 9h

RS - Ijuí - Praça da República | 10h

RS - Imbé - Ponte Giuseppe Garibaldi | 14h

RS - Jaguarão - Pista de Skate, ao lado do ginásio Ferrujão | 14h

RS - Lajeado – Parque dos Dick | 15h

RS - Montenegro - Praça dos Ferroviários | 10h

RS - Novo Hamburgo - Praça do Imigrante (Centro) | 10h

RS - Osório – Rua Marechal Floriano ao lado da Igreja |10h

RS - Palmeira das Missões – Largo Alfredo Westphalen | 9h

RS - Passo Fundo – Praça da Mãe | 15h

RS - Pelotas - Caminhada Mercado Público | 10h30

RS - Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 15h

RS - Rio Grande - Largo Dr. Pio | 11h

RS - Rosário do Sul - João Brasil esq. Barão do Rio Branco Z 10h

RS - Santa Cruz do Sul - Praça da Bandeira | 15h

RS - Santa Maria – Praça Saldanha Marinho | 13h30

RS - Santa Vitória do Palmar - Esquina do Correio | 14h

RS - Santana do Livramento - Parque Internacional | 10h

RS - Santa Rosa - Praça 10 de Agosto - Drive Thru Solidário | 11h

RS - Santiago - Esquina Democrática | 10h

RS - Santo Ângelo - Praça da Redemaq - carreata | 15h

RS - Santo Antônio da Patrulha - Praça da Boa Viagem | 9h30

RS - São Borja - Praça XV | 15h

RS - São Francisco de Paula - em frente ao Banrisul na RS - Avenida Julio de Castilhos | 10h

RS - São Leopoldo - Estação São Leopoldo (Trensurb) | 14h

RS - Sapucaia do Sul – Calçadão | 13h

RS - Torres - Praça XV | 15h

RS - Três Passos – BR 468, Trevo de acesso à Tiradentes do Sul | 15h

RS - Uruguaiana - Parcão | 14h

RS - Venâncio Aires - Serfest - carreata | 9h15

RS - Viamão - Santa Isabel - Av. Walter Jobim | 10h

Atos no Exterior

Alemanha – Frankfurt – Römerberg| 16h (horário local)

Alemanha – Munique – Odeonsplatz| 16h às 17h30 (horário local)

Alemanha– Berlim – Parizer Platz | 10h20 (horário local)

Alemanha– Colônia – Am Heumarkt | 15h30 (horário local)

Alemanha– Freiburg im Breisgau – Augustinerplatz Ato e show musical das 13h às 16h (horário local).

Áustria– Viena – Stephansplatz | 11h ( horário local)

Bélgica – Bruxelas – Rond-Point Robert Schulman|15h ( horário local)

Canadá – Québec, Parlement – Assemblée Nationale du Québec | 10h (horário local)

Canadá – Montreal – Monument à George-Étienne Cartier | 15h (horário local)

Canadá – Toronto – City Hall| 15h (horário local)

Canadá – Vancouver – Vancouver Art Gallery North Plaza | 13h30 (horário local

Espanha - Barcelona – Font de Canalets (La Rambla) | 19h (horário local)

Espanha - Salamanca - Plaza Mayor | 12

EUA – Boston – Estação de metrô Park St.| 1pm (horário local)

EUA – Nova York – Union Square | 16h (horário local)

EUA – Los Angeles – Los Angeles- CA – Grand Park (lado do playground) – 11h (horário local)

EUA – Newark – Ferry St&Wilson St – Ironbound|12h (horário local)

EUA – Peer de Deerfield Beach- FL| 13h (Ato em 25/07) (horário local)

EUA – Washington DC – National Mall – 3rd St &Madison Dr NW – 10am (horário local)

França – Paris – Place de la République| 17h (horário local)

Holanda – Haia – Plein (ao lado do Binnenhof) | 16h (horário local)

Irlanda- Dublin – Iveagh Gardens | 9h30h (horário local)

Irlanda – Cork – Grand Parade in front of the Library| 2pm (horário local)

Italia – Bologna – Parco Cevenini Via Biancolelli, 45 Borgo Panigole | 20h (horário local)

México – Cidade do México – Plaza Central – Zócalo| 17h (horário local)

Portugal – Lisboa – Rossio (Praça D. Pedro IV) | 18h (horário local)

Portugal – Braga – Praça da República (frente ao chafariz) | 18h

Portugal – Coimbra – Praça 8 de Maio, 3000-300 | 12h30 (horário local)

Portugal – Porto – Centro Português de Fotografia | 16h30 (horário local)

Portugal – Porto – Av dos Aliados|18h (horário local)

Portugal – Vila Real - Largo do Pelourinho | 17h (horário local)

Inglaterra – Londres – Embaixada Brasileira – 13h (horário local)

Inglaterra - Londres - Parliament Square (estátua de Nelson Mandela) na marcha "Reclaim Pride" | 13h (horário local)

Inglaterra - Londres – na Embaixada do Brasil em Londres (14-16 Cockspur street SW1Y 5BL) | 15h (horário local)

República Tcheca – Praga – Václavské Náměstí | 14h (horário local)

Suiça - Genebra – Perle du Lac | 16h30 ( horário local)

Suiça - Zürich - Helvetiaplaz | 14h (horário local)

