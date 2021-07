24J: Mobilização contra Bolsonaro já tem 300 atos marcados em 284 cidades e 15 países

247 - Isolado e em baixa nas pesquisas, o governo de Jair Bolsonaro já tem recorrido ao Centrão para tentar sobreviver, diante das fortes denúncias de corrupção na gestão da pandemia do coronavírus. É neste cenário que acontece a nova mobilização nacional em defesa da saída de Bolsonaro, no próximo sábado, 24 de julho.

Movimentos sociais e partidos políticos de esquerda, que organizam os protestos, esperam concentração maior diante da piora da situação de Bolsonaro no governo. As centrais sindicais também convocam os trabalhadores às ruas. Esta é a quarta mobilização no País, depois de 29 de maio, 14 de junho e 3 de julho.

Confira aqui ou abaixo a lista dos atos, com cidades e horários:

294 Atos confirmados em 284 cidades e 15 países - #24JForaBolsonaro em todo o Brasil e no Exterior 🇧🇷 🌐

Neste sábado, 24 de julho, o povo volta às ruas de todo Brasil e do exterior lutar por vacina já, auxílio emergencial de R$ 600 e pelo Fora, Bolsonaro. Já são 294 atos confirmados no #24JForaBolsonaro, mais um dia de jornada de lutas organizada pela Campanha Nacional Fora Bolsonaro, da qual a Central de Movimentos Populares (CMP) faz parte. Precisamos combater essa aliança genocida entre o presidente e a COVID-19, que está matando nosso povo, de doença e de fome. Os atos vão novamente respeitar todas as medidas sanitárias, como distanciamento social e uso de máscaras de proteção. Precisamos nos unir para dar um basta no genocídio. Fora Bolsonaro!

Venha de 🚗🛵🚲🚶🏽🚶🏾‍♀️

(Última atualização 21/07 | 19h00)

Instagram: @ForaBolsonaroNacional

Twitter: @forabolsonarona

Sistematização: Central de Mídia das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo

🔺 Não esqueça:

😷 Máscara (leve mais de uma)

💦 🙏🏽 Álcool em gel

🚶🏻‍♀️ 🚶🏿 🚶🏿‍♀️Mantenha o distanciamento social no ato

Norte

AP - Macapá - Praça da Bandeira | 16h

PA - Altamira - Em frente Celpa/Equatorial | 8h

PA - Belém - Praça da República | 8h

PA - Santarém - Praça São Sebastião | 16h

PA - Bragança - Praça da Bandeira | 8h

RO - Guajará-Mirim - Parque Circuito | 9h

RO – Ji-Paraná – Casa do Papai Noel | 8h30

RO – Porto Velho – Praça do CEU da zona leste, rua Antônio Fraga Moreira, 8250 | 8h30

RO – Porto Velho – Campo Florestão na Av. Jatuarana | 16h

RR - Boa Vista - Praça Germano Sampaio (Pintolândia) | 9h

TO - Palmas - Posto Trevo (Taquaralto) | 8h

Nordeste

AL - Arapiraca - Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Primavera) | 9h

AL - Delmiro Gouveia - Praça do Coreto | 9h

AL - Maceió - Praça Multieventos - Pajuçara | 9h

AL - Palmeira dos Índios - Praça da Igreja São Cristovão | 9h

AL - União dos Palmares - Rua XV de Novembro (semáforo Globo) | 9h

BA - Feira de Santana - Em frente à Prefeitura | 9h

BA - Ilhéus - Panfletagem ao lado do BIG-Meira no Malhado (entrada na Feira Popular) | 9h

BA - Ilhéus - Caminhada Praça da Irene (Av. Soares Lopes) | 12h30

BA - Itabuna - Jardim do Ó | 9h

BA - Jacobina - Praça Rio Branco | 18h

BA - Paulo Afonso - Igreja N.Sra do Perpétuo Socorro | 9h

BA - Ribeira do Pombal - Praça da Juventude | 17h

BA - Salvador - Campo Grande até Praça Municipal | 10h

BA - Serrinha - Praça Centenário | 9h

CE - Baturité - Praça da Matriz | 8h

CE - Caucaia - Praça da Matriz | 8h

CE - Crateús - Carreata pela cidade | 17h30

CE - Fortaleza - Praça Portugal | 15h

CE - Iguatu - Praça das Crianças | 16h

CE - Itaiçaba – Carro de Som e faixas Mercado Público | 9h

CE - Juazeiro do Norte - Região do Cariri - Rua São Pedro | 8h

CE - Maracanaú – Praça da Estação | 16h

CE - Nova Morada - Praça Eduardo Girão (Girilândia) | 7h30

CE - Quixadá - Praça José de Barros |8h

CE - Pentecoste - Praça do CSU | 17h30

CE - Tianguá - Panfletaço ba Praça dos Eucaliptos | 8h

MA - Imperatriz | Praça de Fátima | 9h

MA - São Luís - Praça Deodoro | 9h

PB - Campina Grande - Praça da Bandeira | 8h30

PB - Cajazeiras - Ato Público - Praça das Oiticicas | 9h

PB - João Pessoa - Carreata e Caminhada Mercado Publico de Mangabeira, Rumo a Praça da Paz - Bancários | 9h

PB - Patos - Praça João Pessoa (CEPA) | 8h

PB - Sousa - Caminhada e Carreata Praça Padre Cícero, rumo ao Calçadão no Centro da Cidade | 9h

PE - Arco Verde - Praça da Bandeira | 9h

PE - Bezerros - Anfiteatro atrás da Igreja da Matriz | 9h

PE - Caruaru - (*Aguardando infos) | 9h

PE - Garanhuns - Fonte Luminosa | 9h

PE - Goiania - Inicio do ato na Igreja dos pretos velhos | 7h

PE - Igarassu - Pracinha Saramandaia | 15H

PE - Palmares - Praça Paulo Paranhos | 9h

PE - Petrolândia - Polo e STR | 7h30

PE - Petrolina - Praça da Catedral | 9h

PE - Recife - Praça do Derby | 10h

PE - Santa Cruz do Capibaribe - Coreto da Av. Padre Zulzinho (Centro) | 14h30

PE - São José do Egito - Ato unificado Sertão do Pajeú na Feira Livre Central | 8h

PE - Serra Talhada - Pátio da Feira | 10h

PE - Vitória de Santo Antão - Em frente ao Banco do Brasil | 9h30

PI - Altos - Praça Cônego Honório | 8h

PI - Piripiri - Praça da Bandeira | 9h

PI - Teresina - Praça Rio Branco (Centro) | 8h

PI - Parnaiba - Av. Pinheiro Machado x Samuel Santos | 16h

PI - Picos - Praça Félix Pacheco (Centro) | 7h30

PI - São Raimundo Nonato - Praça do Relógio

RN - Caicó - Praça de Alimentação | 7h30

RN - Ceará-Mirim – Concentração para carreata na Igreja Matriz | 7h30

RN - Extremoz - Em frente a Câmara Municipal | 15h30 (Ato em 23/07)

RN - João Câmara - Praça Baixa-Verde | 8h

RN – Macau – feira da Praça Central | 8h

RN - Montanhas - Aguardando local | 8h

RN - Mossoró - Praça Arte da Terra até a Praça do Pax | 9h

RN - Natal - Midway | 15h

RN - Pureza - Comunidade de Olho Dágua | 19h (Ato em 31/07)

RN - Pureza - Distrito de Cana Brava - Feira livre| 19h (Ação em 1/08)

RN - Pureza - Distrito de Bebida Velha | 9h (Ato em 01/08)

SE - Aracaju - Praça do Leite Neto (Av. Hermes Fontes/Palácio do Governo) | 14h

Centro Oeste

DF - Brasília - Museu Nacional | 15h

GO - Cidade de Goiás - Carreata Praça do Chafariz | 9h30

GO - Catalão - Praça Getúlio Vargas | 9h

GO - Goiânia - Praça do Trabalhador | 9h

MS - Aquidauana - Praça dos Estudantes | 9h

MS - Campo Grande - Praça do Rádio | 9h

MS - Corumbá - Praça Central | 9h

MS - Ponta Porã - Minhocão (Antiga Praça Lício Borralho) | 8h

MT - Barra do Garça - Praça Sebastião Jr. | 8h30

Sudeste

ES - Vitória - Praça Jucutuquara (IFES de Vitória) | 14h

MG - Alfenas - Praça Getúlio Vargas | 9h

MG - Araguari - Praça Farid Nader | 8h30

MG - Araxá - Estádio Fausto Alvim | 9h

MG - Barbacena - Praça do Rosário | 10h

MG - Belo Horizonte - Praça da Liberdade | 13h30

MG - Brumadinho - Av. Vigilato Braga esquina com Quintino Bocaiúva | 9h

MG - Betim - Viaduto Jacintão | 8h30

MG - Campo Belo - Pç dos Expedicionários | 10h

MG - Cataguases - Praça Catarina | 8h30

MG - Conselheiro Lafaiete - Prefeitura | 13h

MG - Divinópolis - Rua São Paulo | 09h

MG - Extrema - Praça Coronel Simeão (em frente à escola Odete Valadares) | 11h

MG - Itabira Rodoviária - 10h

MG - Itajubá – Praça Wenceslau Braz | 10h

MG - Itaúna - Praça da Matriz | 9h

MG - Jampruca - Igreja Católica | 9h

MG - Juiz de Fora - Parque Halfeld | 10h

MG - Lavras – Praça Dr. Augusto Silva | 10h

MG - Mariana - Centro de Convenções | 9h

MG - Muriaé - Antiga Prefeitura | 11h30

MG - Nova Era - Rotatória da Rua Itabira com a Gov. Valadares | 9h

MG - Ouro Preto - Alto da Cruz | 9h30

MG - Passos - Estação Cultura | 16h30

MG - Pirapora - Praça Cariris | 9h30

MG - Poços de Caldas – Estação Cultura | 16h

MG - Ponte Nova - Praça Palmeiras | 9h

MG - Raposos - Praça da Estação | 19h

MG - Ribeirão da Neves - Praça de Neves | 9h30

MG - Santa Bárbara - Praça Leste de Minas | 10h

MG - Santos Dumont – Praça Cesário Alvim | 10h30

MG - São Sebastião do Paraíso - Casa da Cultura |16h

MG - São João del Rei - Praça Matozinhos | 10h

MG - São Lourenço - Praça Brasil | 17h

MG - Serra do Cipó – Pracinha do Cipó | 10h

MG - Sete Lagoas - Praça Tiradentes | 9h

MG - Ribeirão da Neves - Praça de Neves | 9h30

MG - Timóteo - Fundação Aperam | 8h30

MG - Tumiritinga - Praça da Igreja matriz | 09H

MG - Tiradentes – Em frente à Matriz | 9h

MG - Uberaba - Praça Rui Barbosa | 10h30

MG - Uberlândia - Praça Ismene Mendes (Antiga Tubal Vilela) | 9h30

MG - Viçosa - 04 pilastras da UFV | 09h30

MG - Visconde do Rio Branco - Praça 28 de setembro | 10h

RJ - Angra dos Reis - Praça do Papão no Centro | 10h

RJ - Barra Mansa - Concentração em frente ao Bramil |10h30

RJ - Barra do Piraí - Praça Nilo Peçanha | 9h

RJ - Búzios - Praça da Escola Nicomedes (Em frente ao Porto da Barra) | 16h

RJ - Cachoeiras de Macacu - Passeata Praça Duque de Caxias (Caixa Econômica) em direção à Prefeitura | 9h

RJ - Campos - Praça São Salvador | 10h

RJ - Macaé - Praça Veríssimo de Melo | 9h30

RJ - Miguel Pereira - Em frente à Fornemat | 12h

RJ - Nova Friburgo - Praça Getúlio Vargas | 14h

RJ - Nova Iguaçu - Praça Rui Barbosa (Em frente ao Banco do Brasil) | 15h30 (Ato em 23/07)

RJ - Nova Iguaçu - Praça dos Direitos Humanos via Light | 10h

RJ - Paty dos Alferes - Praça do Fórum | 10h

RJ - Petrópolis - Praça da Inconfidência | 11h

RJ - Resende - Mercado Popular | 10h

RJ - Rio das Ostras - Carreata Escola Municipal Cidade Praiana | 8h

RJ - Rio das Ostras - Ato Praça Bangu | 10h

RJ - Rio de Janeiro - Monumento Zumbi | 10h

RJ - São Fidélis - Praça Guilherme Tito de Azevedo | 9h30

RJ - Teresópolis - Carreata na Praça do Sakura | 9h

RJ - Teresópolis - Caminhada Calçada da Fama | 9h

RJ - Três Rios - São Sebastião | 16h

RJ - Valença - Jardim de Cima | 9h30

RJ - Vassouras - Praça Eufrásia Teixeira Leite |10h

SP - Araçatuba - Praça Ruy Barbosa | 10h

SP - Araraquara - Praça Santa Cruz | 10h

SP - Araraquara - Carreata com saída da Praça Scalamandré Sobrinho | 14h

SP - Arujá - Praça Dalila Barbosa | 10h30

SP - Barueri – Ato no Boulevard de Barueri | 13h

SP - Bauru - Passeata Praça Rui Barbosa | 9h

SP - Botucatu - Emílio Pedutti | 15h

SP - Campinas - Largo do Rosário | 10h

SP - Caraguatatuba - Praça Cândido Mota | 15h

SP - Carapicuíba - Cohab II, Feira da Av. Brasil com Escola Edgar de Moura Bitencourt | 10h

SP - Cotia - Praça Joaquim Nunes (ao lado do Cemitério) | 13h

SP - Cunha - Praça do Rosário | 10h

SP - Guaratinguetá - Praça Treze de Maio |10h

SP - Guarulhos - Praça Tereza Cristina | 13h

SP - Ilha Bela - Praça da Mangueira | 15h

SP - Indaiatuba - Av. Francisco de Paula Leite em frente ao Portão 4 SESI | 14h

SP - Itanhaém - Calçadão da Praça Narciso Andrade | 10h

SP - Itapeva - Praça Anchieta | 10h30

SP - Itaquaquecetuba - Praça Padre João Alvares - centro | 10h

SP - Jacareí - Pátio dos Trilhos | 9h30

SP - Jaguariúna - Praça da Matriz | 10h

SP - Jandira - Ato na Estação de Trem de Jandira | 10h

SP - Jundiaí - Em frente à Câmara Municipal | 9h30

SP - Hortolândia - Em frente à delegacia (Pq dos Pinheiros) | 9h

SP - Lençois Paulista - Concha Acústica |15h

SP - Lorena - Praça Arnolfo Azevedo | 9h

SP - Mairiporã - Praça do Rosário | 10h

SP - Marília - Bicicletada - Praça da Emdurb | 9h

SP - Marília - Na ilha da Galeria Atenas | 10h

SP - Osasco - Largo de Osasco em frente à Estação CPTM | 12h30

SP - Paulínia - Av. José Paulino (em frente a Igreja São Bento) | 9h

SP - Peruibe - Praça Flórida (ao lado do Mc Donald's) - 10h

SP - Pindamonhangaba - Praça 7 de Setembro (Com arrecadação de alimentos e agasalhos) | 9h

SP - Ribeirão Preto - Esplanada Teatro Pedro II | 9h

SP - Salto - Praça XV | 9h30

SP - Santos - Ato Unificado Baixada Santista Pça Independência | 16h

SP - São Bernardo - Praça da Matriz | 10h

SP - São Sebastião - Em frente ao Santander (*Aguardando Infos)

SP - São Carlos - Mercadão | 10h

SP - São José do Rio Preto - Avenida Andaló (em frente à Prefeitura) | 15h

SP - São José dos Campos - Praça Afonso Pena | 9h

SP - São Paulo - Masp | 15h

SP - São Roque - Largo dos Mendes | 10h

SP - Suzano - Rua Emília Barradas Simões, 33 - Cidade Miguel Badra (próximo ao mercado Pacheco) | 10h

SP - Taubaté - Av. do Povo (Bolsão - com arrecadação de alimentos e roupas) | 9h

SP - Ubatuba -Estátua do Caiçara- Trevo | 16h

SP - Valinhos - Prefeitura | 8h

SP - Vinhedo - Praça Sant´Anna |11h

SP - Votuporanga - Concha Acústica |10h

Sul

PR - Antonina - Rua XV de Novembro (próximo a Rodoviária) | 10h

PR - Apucarana - Av. Curitiba | 10h

PR - Cascavel - Em frente a Catedral | 14h30

PR - Curitiba - Praça Santos Andrade | 14h

PR - Dois Vizinhos - Praça Ari Muller |16h

PR - Francisco Beltrão - Praça Central | 9h

PR - Guarapuava - Praça Cleve |10h30

PR - Londrina - Teatro Ouro Verde | 15h

PR - Maringá - Praça Raposo Tavares | 14h

PR - Matinhos - Ato na Rotatória (com arrecadação de alimentos) | 14h

PR - Pinhais - Prefeitura | 15h

PR - Paranaguá - Praça dos Leões (Centro) | 14h

PR - Pontal do Paraná - carreata Pontal do Sul em direção à praia de leste | 10h

PR - Umuarama - Praça Arthur Thomas | 15h

SC - Araranguá - Relógio do Sol | 10h

SC - Balneário Camboriú - Ato Regional - Praça Almirante Tamandaré | 15h

SC - Blumenau - Praça Dr. Blumenau | 15h

SC - Brusque - Ponte Estaiada | 10h

SC - Concórdia - Esquina da Dr. Maruri com calçadão - 15h

SC - Criciúma - Rua da Arquibancada (ao lado do Parque das Nações) | 9h30

SC - Chapecó - Em frente à Catedral | 14h

SC - Florianópolis - Largo da Alfândega | 13h

SC - Garopaba - R. Álvaro E dos Santos | 15h

SC - Jaraguá do Sul - Praça Ângelo Piazera | 9h

SC - Joinville - Praça da Bandeira | 9h30

SC - Lages - Praça João Costa (Calçadão) | 10h

SC - Laguna - Cais do Porto - 9h30

SC- Mafra - em frente aos Correios | 17h30

SC - Rio do Sul - Praça da Catedral | 9h30

SC - São Francisco do Sul - em frente à Igreja Matriz | 14h30

SC - São Miguel do Oeste - Trevo de acesso a Maravilha |10h

SC - Tubarão - Praça da Igreja (Matriz das Oficinas) | 14h

RS - Arroio do Sal - Calçadão| 15h

RS - Campo Bom – Praça João Blos | 10h

RS - Carazinho - Praça Albino Hilebrand | 10h

RS - Cachoeira do Sul - Praça José Bonifácio | 14h

RS -Cachoeirinha – em frente à Caixa Econômica Federal | 10h

RS -Campo Bom – Praça João Blos | 10h

RS - Canela – Parque do Palácio | 15h30

RS - Canoas – Praça do Avião | 10h

RS- Frederico Westphalen – Praça da Matriz | 9h30

RS - Garibaldi – esquina da Buarque com a Independência | 9h30

RS - Gravataí – em frente à Prefeitura | 10h

RS - Igrejinha - em frente à Prefeitura| 9h

RS - Lajeado – Parque dos Dick| 15h

RS - Novo Hamburgo - Praça do Imigrante (Centro) | 10h

RS - Osório – Rua Marechal Floriano ao lado da Igreja |10h

RS - Palmeira das Missões – Largo Alfredo Westphalen | 9h

RS -Passo Fundo – Praça da Mãe | 15h

RS -Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 15h

"RS - Santa Cruz do Sul - Praça da Bandeira | 15h

"

RS -Santa Maria – Praça Saldanha Marinho | 13h30

RS - Sapucaia do Sul – Calçadão | 13h

RS- São Francisco de Paula - em frente ao Banrisul na Avenida Julio de Castilhos | 10h

RS - Rio Grande - Largo Dr. Pio |11h

RS - Uruguaiana - Parcão | 14h

🌎🌍 Atos no Exterior

🇩🇪 Alemanha – Frankfurt – Römerberg| 16h (horário local)

🇩🇪 Alemanha – Munique – Odeonsplatz| 16h às 17:30h (horário local)

🇩🇪 Alemanha– Berlim – Parizer Platz | 10h20 (horário local)

🇩🇪 Alemanha– Colônia – Am Heumarkt | 15h30 (horário local)

🇩🇪 Alemanha– Freiburg im Breisgau – Augustinerplatz 13 h às 16h (horário local). Ato e show musical

🇦🇹 Áustria– Viena – Stephansplatz | 11h ( horário local)

🇧🇪 Bélgica – Bruxelas – Rond-Point Robert Schulman|15h ( horário local)

🇨🇦 Canadá – Québec, Parlement – Assemblée Nationale du Québec |10h (horário local)

🇨🇦 Canadá – Montreal – Monument à George-Étienne Cartier | 15h (horário local)

🇨🇦 Canadá – Toronto – City Hall| 15h (horário local)

🇨🇦 Canadá – Vancouver – Vancouver Art Gallery North Plaza |13h30 (horário local

🇪🇸 Espanha- Barcelona – Font de Canalets (La Rambla) | 19h (horário local)

🇪🇸 Espanha - Salamanca - Plaza Mayor | 12

🇺🇸 EUA – Nova York – Union Square | 16h (horário local)

🇺🇸 EUA – Los Angeles – Los Angeles- CA – Grand Park (lado do playground) – 11h (horário local)

🇺🇸 EUA – Washington DC – National Mall – 3rd St &Madison Dr NW – 10am (horário local)

🇺🇸 EUA – Boston – Estação de metrô Park St.| 1pm (horário local)

🇺🇸 EUA – Newark – Ferry St&Wilson St – Ironbound|12h (horário local)

🇺🇸 EUA – Peer de Deerfield Beach- FL| 13h (horário local) – Domingo 25J 🛬

🇫🇷 França – Paris – Place de la République| 17h (horário local)

🇳🇱 Holanda – Haia – Plein (ao lado do Binnenhof) | 16h (horário local)

🇮🇪 Irlanda- Dublin – Iveagh Gardens | 9h30h (horário local)

🇮🇪 Irlanda – Cork – Grand Parade in front of the Library| 2pm (horário local)

🇮🇹 Italia– Bologna – Parco Cevenini Via Biancolelli, 45 Borgo Panigole | 20h (horário local)

🇲🇽 México – Cidade do México – Plaza Central – Zócalo| 17h (horário local)

🇵🇹 Portugal – Lisboa – Rossio (Praça D. Pedro IV) | 18h (horário local)

🇵🇹 Portugal – Braga – Praça da República (frente ao chafariz) | 18h

🇵🇹 Portugal – Coimbra – Praça 8 de Maio, 3000-300 | 12h30 (horário local)

🇵🇹 Portugal – Porto – Centro Português de Fotografia | 16h30 (horário local)

🇵🇹 Portugal – Porto – Av dos Aliados|18h (horário local)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra – Londres – Embaixada Brasileira – 13h (horário local)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra - Londres - Londres - Parliament Square (estátua de Nelson Mandela) na marcha "Reclaim Pride" | 13h (horário local)

Londres – na Embaixada do Brasil em Londres | 15h (horário local)

🇨🇿 República Tcheca – Praga – Václavské Náměstí | 14h (horário local)

🇨🇭 Suiça – Genebra – Perle du Lac| 16h30 ( horário local)

🇨🇭 Suiça - Helvetiaplaz | 14h (horário local)

