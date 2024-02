46% dos brasileiros acreditam que Bolsonaro comprovadamente tramou golpe, diz AtlasIntel

Apoie o 247

247 - Uma nova pesquisa AtlasIntel, realizada após a deflagração e as repercussões da Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal nesta quinta-feira (8), constatou que 46,5% da população acredita que Jair Bolsonaro (PL) comprovadamente planejou um golpe de Estado, informa a CNN Brasil.

O número é consideravelmente superior aos 36,8% que acham que não houve a intenção de atentar contra a democracia brasileira. Vale apontar que 16,6% não souberam responder. >>> LEIA TAMBÉM: Advogados de Bolsonaro admitem que ele imprimiu a minuta do golpe

Em relação à percepção das pessoas em relação às investigações contra o ex-ocupante do Palácio do Planalto, o levantamento apontou que 42,2% respondem que ele está sendo perseguido injustamente. O número se aproxima da proporção de brasileiros que não consideram as perseguições injustas: 40,5%.

Ainda neste contexto, 38,2% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro será preso já em 2024. Outros 25,5% discordam, enquanto 36,4% dos participantes disseram não saber.

A pesquisa consultou 1.615 pessoas e tem margem de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, com nível de confiança é de 95%.

