5G 'puro': Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa recebem tecnologia na sexta-feira

247 - As cidades de Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e João Pessoa (PB) serão as próximas a receberem a tecnologia do 5G 'puro', após o lançamento em Brasília (DF) no início de julho. A data para a liberação da nova frequência de internet móvel nas três capitais será na próxima sexta-feira (29), de acordo com o jornal O Globo.

Ainda segundo o jornal, o conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) Moisés Queiroz informou que já há uma ordem para as futuras cidades que terão a tecnologia: Goiânia, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. As datas, no entanto, seguem indefinidas.

O 5G oferece internet com maior velocidade, suporte para mais aparelhos se integrarem em uma mesma rede e aceleração do tempo de resposta entre os aparelhos de uma mesma rede. O prazo inicial para a instalação da nova frequência nas capitais brasileiras era até 31 de julho, mas dificuldades na importação de microchips e outros equipamentos adiaram esta data para 29 de setembro.

Para testar a nova tecnologia, é necessário ter um aparelho celular compatível - em geral, os aparelhos compatíveis precisam ser os mais recentes. No momento, há cerca de 70 modelos de celulares aptos a se conectarem ao 5G homologados pela Anatel no Brasil.

