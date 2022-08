'É só uma pesquisa mostrar o crescimento de Lula que os caras se mexem', dizem internautas após redução no preço da gasolina

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) vê o ex-presidente Lula (PT) cada vez mais consolidado na liderança da disputa eleitoral pela Presidência da República. Entre seus principais desafios está superar a percepção negativa da sociedade em relação à economia sob seu governo.

É neste ponto que entra a redução de preços dos combustíveis pela Petrobrás. Após mais um anúncio de redução no preço da gasolina nesta segunda-feira (15), internautas passaram a apontar as 'coincidências' entre a divulgação dos bons desempenhos de Lula nas pesquisas e as alterações nos preços.

Após anunciar uma baixa de R$ 0,13 no preço da gasolina nas bombas, diretamente ao consumidor, os internautas reagiram e agradeceram Lula: "Lula em primeiro = preço baixando”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A cada pesquisa com Lula na frente à Petrobras reduz mais ainda o preço do combustível! Obrigado Lula”, disse outro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Citando a promoção anual de descontos no comércio que acontece no mês de novembro em todo o país, popularmente criticada pelos consumidores e chamada de "Black Fraude”, pois oferecem produtos "pela metade do dobro" um internauta disse que a “Petrobrás está fazendo como a 'Black Friday' no Brasil”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um outro internauta destaca que o efeito "Lula em primeiro" é tão grande que nem com as quedas no barril do petróleo no mercado internacional a Petrobrás baixava o preço do combustível.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.