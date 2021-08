"A disputa é entre a democracia e o nazismo", diz Lula sobre eleições

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou a associação de Jair Bolsonaro com o nazismo. Em entrevista à emissora alemã Deutsche Welle, Lula disse que é preciso "polarizar mesmo" nas eleições.

"Diga para o povo alemão que aqui no Brasil a disputa entre Lula e Bolsonaro é a disputa entre a democracia e o nazismo. É isso que está em disputa", afirmou Lula.

Questionado se acredita que Bolsonaro dará um golpe, Lula respondeu dizendo que ele já deu e que o capitão é fruto da "negação da política". "Eu não acredito que a sociedade brasileira aceitará o golpe de Bolsonaro. Eu acho que o grande golpe ele já deu em 2018. Porque é a primeira vez que um presidente da República é eleito com base em fake news. Ele mentiu durante toda a campanha, não participou de nenhum debate, e foi eleito presidente da República. Ou seja, ele é uma mentira. Ele é o resultado da negação da política", disse Lula.

Lula é líder nas pesquisas sobre 2022. Segundo o último levantamento do instituto Datafolha, do início de julho, o petista tem 58% das intenções de voto nas simulações de segundo turno, enquanto Bolsonaro tem 31% – uma vantagem mais ampla do que na pesquisa anterior, de maio.

