"A imensa maioria da população brasileira defende a democracia", diz Marco Aurélio Carvalho

247 - O jurista Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, disse à TV 247 nesta terça-feira, 7 de setembro, que apesar do volume das manifestações golpistas convocadas por Jair Bolsonaro, a maioria do povo brasileiro é favorável à democracia e rechaça os ataques de Bolsonaro às instituições.

"Esse governo tem uma horda extremamente radicalizada que está organizada e que indo para o tudo ou nada. São 30% do eleitoral, o que é uma fatia bastante expressiva, mas nós não podemos nos assustar com gente na rua. A gente precisa preparar é a reação. Nós temos hoje a imensa maioria da população brasileira defendendo a democracia e as instituições", afirmou o jurista.

"Temos hoje um clima bastante favorável para reagir", disse Marco Aurélio de Carvalho.

