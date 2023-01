"A União exige uma segunda palavra: justiça", diz Flávio Dino

"O presidente Lula deseja um país em paz. Paz não significa se curvar a uma lógica do vale tudo. Não significa aceitar a lei do mais forte", disse o ministro da Justiça edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta sexta-feira (13), em Brasília (DF), que a "intervenção federal não foi um ato contra as corporações" do Distrito Federal, "mas em apoio a elas a ao sistema de Justiça do DF". Ele comentou os atos terroristas contra os Três Poderes, no último domingo (8), na capital federal.

"Desejamos que essa intervenção, como dito no decreto presidencial, seja temporária e o mais breve possível. A União exige uma segunda palavra: justiça", disse ao participar da homenagem às forças de segurança pela retomada da normalidade. "O presidente Lula deseja um país em paz. Paz não significa se curvar a uma lógica do vale tudo. Não significa aceitar a lei do mais forte".

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, participou do evento e disse ter "confiança na Polícia Militar do Distrito Federal". O dirigente falou também sobre a importância das articulações do governo Lula com o sistema de Justiça do Distrito Federal.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decretou a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, ex-secretário da Segurança do Distrito Federal. A Corte também afastou Ibaneis Rocha do governo (GDF).

O ministro Flávio Dino afirmou nesta sexta que pedirá a extradição de Torres caso este não se apresente às autoridades brasileiras até segunda-feira (16). O ex-secretário está nos Estados Unidos, para onde viajou para passar férias.

