Abandono de Bolsonaro em entrevista no Pânico foi motivado por pergunta sobre rachadinha

O questionamento sobre a rachadinha foi feito pelo humorista André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, que foi aliado de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral edit

247 - Jair Bolsonaro abandonou uma entrevista nesta quarta-feira (27) após ter ficado irritado com uma pergunta sobre a prática da "rachadinha" no Rio de Janeiro. O questionamento foi feito pelo humorista André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, aliado de Bolsonaro na campanha eleitoral.

Durante entrevista na rádio Jovem Pan, Marinho inicialmente perguntou a Bolsonaro se "rachadores" do Rio de Janeiro deveriam ir para cadeia.

Irritado, Bolsonaro afirmou que o pai do humorista é o "maior interessado" na vaga de Flávio do Senado. Marinho é o primeiro suplente do senador. O relato foi publicado pelo jornal O Globo.

"Você sabe que eu sou presidente da República e respondo sobre meus atos, tá ok? Então não vou aceitar provocação tua. E você recolha-se ao teu jornalismo. Não vou aceitar. Se não encerro a entrevista agora. O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo ou acaba a entrevista aqui", disse.

Bolsonaro também disse que apoiou a indicação de Paulo Marinho como suplente por ter confiança dele. "O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi com o Flávio indicar teu pai para primeiro suplente, em confiança nele. Não tem mais conversa contigo".

