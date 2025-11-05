Abin cria centro de inteligência em Belém para reforçar segurança da COP30

247 - A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) instalou um centro de inteligência em Belém (PA) com o objetivo de reforçar as ações de segurança durante a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que ocorre neste mês na capital paraense. A estrutura começou a operar neste início de novembro e seguirá ativa até o dia 23, acompanhando de perto todos os eventos ligados ao encontro internacional.

De acordo com informações publicadas pela Folha de S.Paulo, a iniciativa faz parte do esforço do governo federal para garantir o monitoramento contínuo da cidade e dos principais locais de realização da conferência. O centro vai reunir profissionais de diferentes áreas da Abin, tanto no Pará quanto em unidades remotas de outras regiões do país, produzindo relatórios diários sobre o cenário local e eventuais riscos à segurança.

Segundo a agência, a estrutura tem como objetivo principal “agilizar o processamento e a disseminação de informações estratégicas”, priorizando situações que demandem respostas imediatas. O trabalho, conforme informou a Abin, busca antecipar riscos “intencionais e não intencionais”, oferecendo apoio constante às autoridades responsáveis pela segurança dos participantes e delegações internacionais.

Além de Belém, a Abin também instalou um centro de inteligência no Rio de Janeiro. A unidade fluminense acompanha eventos paralelos à COP30, como o Fórum de Líderes Locais e o Encontro Mundial de Prefeitos, que contam com a presença de chefes de Estado, representantes de governos e lideranças de cidades de diversos países. A estrutura tem o propósito de monitorar a movimentação dessas autoridades e garantir que as atividades ocorram dentro dos protocolos de segurança estabelecidos.

A COP30 reúne milhares de representantes de governos, organizações internacionais e movimentos ambientais em torno de debates sobre metas climáticas e sustentabilidade. O evento, sediado pela primeira vez na Amazônia, coloca Belém no centro das discussões globais sobre a preservação ambiental e as políticas de transição ecológica.