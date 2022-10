Ação criminosa de Roberto Jefferson dá curto-circuito na campanha de Bolsonaro

O comando da campanha bolsonarista está tomado pelo pânico de que o ataque com granada e tiros lançados pelo ex-deputado contra policiais repercuta no eleitorado edit

ICL

247 - O ataque criminoso de Roberto Jefferson contra uma equipe da Polícia Federal que foi prendê-lo por ordem do Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes provocou crise na campanha de Jair Bolsonaro.

A jornalista Bela Megale assinala em sua coluna no Globo que "a granada que Roberto Jefferson lançou neste domingo sobre policiais federais também teve efeito bombástico na campanha de Bolsonaro". Ele destaca que a ordem no comando da campanha é tentar desvincular completamente Bolsonaro de qualquer relação com o ex-deputado federal e presidente de honra do PTB.

Tarefa impossível, pois Bolsonaro e Jefferson são aliados. Bela Megale escreve que "o governo Bolsonaro se viu atrelado de forma umbilical ao episódio", como fica claro com a ordem dada pelo ocupante do Palácio do Planalto para o ministro da Justiça ir à casa de Jefferson, na cidade de Levy Gasparian, no Rio de Janeiro. O deputado federal bolsonarista Otoni de Paula (MDB-RJ) foi às redes sociais dizer que falou com a assessoria de Bolsonaro e que este havia tomado a decisão de "mandar as Forças Armadas proteger o nosso Roberto Jefferson". E o próprio Jefferson divulgou que exigiu a presença do ministro para negociar sua entrega à PF.

O comando da campanha bolsonarista está tomado pelo pânico de que o ataque com granada e tiros lançados pelo ex-deputado contra policiais repercuta no eleitorado.

