Acidente em rodovia bloqueada deixa 9 feridos no Tocantins

247 - Nove pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-153, na cidade de Araguaína-TO, durante os protestos bolsonaristas que estão obstruindo vias em todo o país e exigindo um golpe militar . A informação é do portal g1.

O ônibus carregava passageiros e acabou atingindo a traseira do caminhão. Com o impacto, toda a cabine do veículo ficou totalmente destruída. Entre os feridos, alguns ficaram presos às ferragens e precisaram ser desencarcerados. De acordo com a Folha de S. Paulo, dois estão em estado grave.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU agiram para socorrer as vítimas no local do acidente.

