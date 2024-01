Ações da Gol despencam com chance de recuperação judicial nos EUA

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Os papéis da Gol chegaram a cair 13% nesta segunda-feira, depois de a Folha de S. Paulo informar que a companhia aérea considera pedir recuperação judicial nos Estados Unidos em fevereiro. As ações, que fecharam a última semana cotadas a R$ 7,60, atingiram a mínima de R$ 6,61 durante a manhã.

O jornal informou que a companhia possui dívida de R$ 20 bilhões e, deste total, cerca de R$ 3 bilhões que vencem no curto prazo. “Pessoas que participam das tratativas afirmam que aderir ao Capítulo 11 da lei norte-americana de falências é mais vantajoso do que pedir recuperação judicial no Brasil. Abririam-se, por exemplo, mais possibilidades de financiamento no exterior”, revelou a reportagem.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: